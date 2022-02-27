Можно ли повторно заболеть коронавирусом в течение 90 дней: ответ медиков

Перенесенный коронавирус не является гарантией, что вы не заразитесь снова. При этом, опасность сохраняется даже в первые три месяца после болезни, однако, по данным медиков, она не настолько большая.

После выздоровления от COVID-19 у большинства людей будет определенная защита от инфицирования, но повторные заражения случаются. По данным CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США), повторное заражение – это когда человек был инфицирован, выздоровел, а затем снова заразился.

В 2021 году Департамент здравоохранения и социального обеспечения Великобритании опубликовал отчет, в котором говорится, что существует вероятность повторного заражения в течение 90 дней, но шансы очень малы.

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Медики добавили, что если кто-то снова получил положительный результат на коронавирус в течение 90-дневного периода, вероятно, тест дает ложноположительный результат.

В CDC заявили, что имеющиеся данные показывают, что полностью вакцинированные люди и лица, ранее инфицированные SARS-CoV-2, имеют низкий риск последующего заражения в течение как минимум шести месяцев.

Но они добавили, что в настоящее время недостаточно данных для определения, когда человек на 100% защищен от инфекции.

Кроме того, в 2021 году ученые Public Health England провели исследование и пришли к выводу, что естественный иммунитет, приобретенный в результате прошлых инфекций, обеспечивает 83% защиту от повторного заражения по сравнению с людьми, которые раньше не болели этим заболеванием.

Однако штамм коронавируса Омикрон, который преобладает сейчас, внес свои коррективы.

Так, в январе 2022 года Национальная статистическая служба Великобритании сообщила, что в целом риск повторного заражения коронавирусом после распространения Омикрона вырос в 16 раз по сравнению с периодом доминирования Дельты.

Как сообщал OBOZREVATEL, инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в Украине не стоит надеяться на коллективный иммунитет от коронавируса, поскольку он постоянно мутирует и возникают новые штаммы.