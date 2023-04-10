Назван идеальный будильник для 'сов': в чем секрет устройства

Люди, в зависимости от хронотипа, который еще называют суточными биоритмами, делятся на два типа – те, кто легко просыпается утром, и любящие работать допоздна, но поднять себя с постели утром им катастрофически тяжело. Производители гаджетов решили прийти на помощь последним и выпустили световой будильник, имитирующий рассвет.

Будильник-симулятор восхода солнца способен значительно улучшить утро, постепенно наполняя комнату светом, прежде чем "зазвонить", когда свет станет самым ярким. О преимуществах устройства рассказали The Washington Post эксперты.

Видео дня

Филлис Зи, руководитель отдела исследования сна в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета (США) говорит, что хотя концепция использования искусственного света для имитации солнечного не нова, будильник-имитатор рассвета является "возрастающей тенденцией". По ее словам, утренний свет очень важен для здоровых циркадных ритмов.

Этот гаджет по сути совмещает цифровой будильник с источником искусственного света, предназначенным для имитации природного рассвета. Некоторые из таких будильников являются простыми устройствами, излучающими внезапный яркий свет по таймеру, создавая эффект, похожий на пробуждение солнечного утра от резкого открывания жалюзи или занавесок. Другие используют более сложную технологию и имитируют естественные световые циклы, такие как рассвет и закат, путем постепенного изменения длины волны и интенсивности света с течением времени.

В отличие от традиционных будильников, обычно будящих людей взрывом громкого звука, симуляторы рассвета могут "улучшить ощущения от пробуждения", – отметил Дэвид Нойбауэр, эксперт по сну и доцент Университета Джона Хопкинса (Балтимор, США).

"Если кто-то встает в 5 или 5:30 утра, это может помочь ему быть готовым, когда сработает будильник", – сказал Нойбауэр.

Он отметил, что влияние утреннего света не только оказывает предупредительное действие, но и помогает сбросить циркадный ритм, чтобы люди биологически синхронизировались с 24-часовым циклом дня и ночи.

"В общем, наша циркадная система очень чувствительна к свету", – отметил эксперт, напомнив хорошо известные эффекты воздействия света на мозг и тело. В частности, то, что слишком много света вечером может затруднить засыпание.

По словам Зи, свет – это самый мощный источник времени для тела. Когда глаза воспринимают свет, эта информация поступает непосредственно в группу нейронов в мозге, известную как супрахиазматическое ядро или "главные циркадные часы".

Рафаэль Пелайо, профессор отделения медицины сна в Медицинской школе Стэнфордского университета, сравнил световые часы с дирижером: "Они действует так же. Если у вас есть целая группа музыкантов, играющих музыку, вам нужен кто-то, чтобы ввести их в ритм, синхронизировать их, а то, что синхронизирует наши ритмы – это супрахиазматическое ядро".

По словам экспертов, будильник, имитирующий рассвет, может быть особенно полезен в темные зимние месяцы, когда солнце встает позже, но все равно нужно просыпаться в одно и то же время. Это также может быть полезно, если вам не хватает утреннего света, проникающего в спальню.

Зи рекомендует использовать такой гаджет также людям, которым трудно проснуться и избавиться от тумана сна. Эта вялость, известная как инерция сна, может иметь отрицательные последствия для когнитивной активности и работоспособности.

По словам Пелайо, влияние утреннего света может быть полезно для людей с такими состояниями, как сезонное аффективное расстройство или синдром задержки фазы сна. Но он отметил, что терапевтические эффекты требуют гораздо большего количества света, чем обычно излучаемые такими световыми будильниками, поэтому устройство не всегда может быть решением проблемы.

"Если кто-то говорит, что чувствует себя уставшим, независимо от того, сколько он спит, вместо того чтобы покупать световое устройство, стоит сначала поговорить со сомнологом", – сказал профессор, отметив, что могут быть и другие факторы, влияющие на способность просыпаться выспавшимся.

Пелайо отметил, что место, где вы размещаете свой световой будильник, тоже имеет значение. Устройство должно быть расположено таким образом, чтобы в глаза попадало достаточное количество света. Он также посоветовал ставить имитатор рассвета за пределами досягаемости руки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, к каким последствиям приводит хроническое недосыпание и что поможет сделать сон крепким.