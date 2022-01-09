Названы симтомы Омикрона, которые проявляются на коже, губах и ногтях

Новый штамм коронавируса Омикрон, как правило, проявляет симптомы, которые отличаются от традиционных признаков COVID-19. Эксперты обнаружили, что одни из симптомов при Омикроне проявляются на коже, губах и ногтях.

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил, что люди с Омикроном, сообщают о широком спектре симптомов помимо высокой температуры, кашля и потери чувства вкуса или запаха. Как пишет Мirror, CDC охарактеризовал эти симптомы как "предупреждающие знаки", при которых следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

В CDC предупредили, что беспокойство может вызывать бледная, серая или синяя кожа губ или ногтевого ложа, в зависимости от оттенка кожи, поскольку это может указывать на низкий уровень кислорода в крови.

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Экстренные признаки Омикрона также включают затрудненное дыхание, постоянную боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или бодрствовать.

Согласно исследованию приложения для отслеживания симптомов ZOE, пять наиболее распространенных симптомов Omicron включают:

Першение в горле;

Насморк;

Чихание;

Слабые мышечные боли;

Усталость.

Другие признаки этого варианта включают заложенность носа, ночную потливость, кожную сыпь и даже боль в глазах у некоторых пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Франции Париже из-за новой вспышки заболеваний COVID-19, вызванной штаммом Омикрон, снова станет обязательным ношение защитных масок на улицах. За несоблюдение правила грозит штраф в размере 135 евро.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о своем здоровье и своих семьях – сделать прививку от коронавируса, а тем, кто прошел полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!