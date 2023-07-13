Дорого и неэффективно: в США одобрили препарат от Альцгеймера

"Лекемби" - новое слово в терапии болезни Альцгеймера. Правительство США окончательно одобрило скандально известный препарат против болезни Альцгеймера. Лекарство стало первым средством на основе антител, которое прошло традиционную процедуру одобрения управлением FDA.

Несмотря на то, что препарат вызвал бурю эмоций и противоречий в научных кругах, его законно одобрили. В то же время ряд исследователей и врачей считают решение преждевременным, аргументируя опасными побочками, низкой эффективностью и дороговизной препарата.

Истина рождается в спорах? "Лекемби": за и против

Известно, что одно из главных проявлений болезни Альцгеймера - это скопление патологического бета-амилоидного белка в мозге, что вызывает когнитивные нарушения у пациентов. Новый препарат "Лекемби" на основе моноклональных антител снижает количество пагубного белка в мозге. Но мнению врачей и разработчиков медикамента, это должно повлиять на улучшение умственных способностей у больных.

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В январе 2023 года в FDA дали предварительное разрешение препарата, что вызвало много дискуссий среди врачей и исследователей.

Напомним, процедуру ускоренного одобрения проходят экспериментальные препараты против тяжелых заболеваний, которые не имеют альтернативного лечения. Далее разрешение пересматривают и окончательно одобряют лишь при получении более убедительных результатов клинических испытаний.

Окончательное одобрение "Лекемби" правительством США снова спровоцировало скандал в научных кругах. Многие врачи и ученые считают препарат малоэффективным, опасным и слишком дорогим.

Аргументируют наличием опасных побочных эффектов, таких как кровоизлияние и отек мозга. Еще один весомый минус препарата - цена. Американцам он обойдется в 26 500 долларов в год.

Почему "Лекемби" повторно одобрили?

Несмотря на дискуссии и противоречия, препарат успешно испытали на 1795 пациентах. Люди с болезнью Альцгеймера каждые 2 недели принимали медикамент в течение 1,5 лет.

Клинические испытания показали: препарат уменьшает количество "вредного белка" бета-амилоида в мозге, существенно замедляя процессы ухудшения умственных способностей.

Это стало весомым аргументом для FDA окончательно разрешить "Лекемби" по традиционной процедуре. Сейчас врачи могут свободно применять медикамент в терапии болезни Альцгеймера. Что касается цены препарата, то не всем американцам придется выделять лечению 26 500 долларов США. Служба медицинского страхования Medicare будет покрывать 80% годовых расходов лечения пожилых людей.

Отметим, что кроме препарата "Лекемби", сейчас ученые испытывают и другие моноклональные антитела против болезни Альцгеймера. К примеру, недавние исследования показали: антитела донанемаб от американской компании Eli Lilly на 30% замедлили прогрессирование деменции у пациентов с болезнью Альцгеймера. Вызовет ли этот препарат такие же жаркие дискуссии?