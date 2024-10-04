Как флавоноиды снижают риск развития деменции и предотвращают вирусные болезни

Исследования ученых доказывают, что флавоноиды – природные соединения, содержащиеся в растениях, фруктах и ​​ягодах – помогают сохранять здоровье, избегать распространенных заболеваний: деменции и респираторных вирусных инфекций. Итак, что есть и пить – исследовали ученые.

Потребление продуктов и напитков, богатых флавоноидами, может снизить риск деменции на 28%, пишет Guardian. А именно – речь идет о ягодах, чае и красном вине. Исследование было проведено Королевским университетом Белфаста.

По неутешительным прогнозам, к 2050 году количество людей с этой болезнью увеличится до 153 миллионов. Это будет представлять угрозу для глобальных систем здравоохранения и социальной помощи. Хотя возраст и генетика остаются наибольшими факторами риска, однако эксперты утверждают, что в половине случаев болезнь можно предотвратить или отсрочить ее развитие, корректируя образ жизни, в том числе и питание.

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Ученые заявили, что флавоноиды, которые в основном содержатся в продуктах растительного происхождения, имеют антиоксиданты, обладающие противовоспалительными и противораковыми свойствами. Они также играют роль в снижении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают когнитивные функции.

В своем исследовании ученые проанализировали питание более 120 тысяч человек в возрасте от 40 до 70 лет из Биобанка Великобритании. "Наши результаты показали, что потребление шести дополнительных порций богатых флавоноидами продуктов в день, включая ягоды, чай и красное вино, связано со снижением риска деменции на 28%. Выводы были наиболее заметны у лиц с высоким генетическим риском, а также у тех, кто имел симптомы депрессии", – объяснил ведущий автор исследования профессор Эдин Кэссиди.

Пока не существует эффективного метода лечения деменции, предпочтение следует отдавать профилактическим мерам, способным улучшить здоровье и качество жизни. В то же время нужно минимизировать влияние факторов, способствующих повышению риска деменции (низкий уровень образования, нарушение слуха, высокое кровяное давление, курение, ожирение, депрессия, отсутствие физической активности, диабет, злоупотребление алкоголем, черепно-мозговые травмы, загрязненный воздух и социальная изоляция).

Еще одно мощное свойство флавоноидов – противовирусный эффект. Препараты на основе флавоноидов ускоряют выздоровление, уменьшают риск развития осложнений и смертности. Это происходит путем сдерживания размножения вируса и уменьшения нагрузки, что помогает иммунной системе противодействовать инфекции.

Преимущество противовирусных препаратов на основе флавоноидов заключается еще в том, что у них высокая биодоступность, практически нет противопоказаний, они не вызывают аллергических реакций, подходят для длительного употребления (лечения и профилактики), одинаково эффективно действуют против широкого спектра вирусов, вызывающих ОРВИ, герпес, коронавирус, грипп, простуды. Противовирусные препараты на основе растений уместны для детей – разрешены с рождения, имеют удобную дозировку и используются как средство лечения и профилактики гриппа, простуд, коронавируса.

Таким образом, флавоноиды очень полезны для человеческого организма. Их можно и следует получать с пищей, а в случае инфекции – использовать как средство лечения или защиты. Эти природные компоненты доказали свое эффективное и одновременно мягкое действие.