Как напитки влияют на риск инсульта: чай, кофе и алкоголь

Все больше исследований показывают, что привычные напитки могут по-разному влиять на риск инсульта и здоровье сердечно-сосудистой системы. Например, кофе и чай приобрели репутацию полезных продуктов, тогда как газированные напитки и алкоголь вызывают опасения.

Однако многое решает то, в каком количестве вы употребляете тот или иной напиток и добавляете ли вы сахар и другие добавки. Профессор Шерил Бушнелл из Университета Уэйк Форест подчеркивает: "Понимание влияния напитков на организм поможет пациентам принимать осознанные решения о своем здоровье".

Кофе и чай: полезные свойства или риск?

В ходе крупного исследования Interstroke исследователи установили, что большое потребление кофе (более четырех чашек в день) связано с повышенным риском инсульта. Однако умеренное или низкое потребление кофе такого эффекта не оказывает. В то же время регулярное употребление чая снижает вероятность инсульта.

Видео дня

Исследование британского Биобанка показало, что люди, которые выпивают две-три чашки кофе и чая ежедневно, снижают риск инсульта на 30% и деменции на 28% по сравнению с теми, кто их избегает.

Эксперты считают, что защитное действие кофе и чая связано с флавоноидами – соединениями, обладающими антиоксидантными свойствами и способными улучшать функции сосудов. "Пациентам стоит знать, что кофе и чай могут защитить от инсульта, но стоит избегать сахара в напитках", – советует доктор Шерил Бушнелл.

Диетолог и специалист по питанию доктор Тейлор Уоллес также отмечает: "Большинству людей следует ограничиться одной-двумя чашками несладкого чая ежедневно. Это простой шаг в правильном направлении для поддержания кардиометаболического здоровья, но это не чудо-средство".

Уоллес добавляет, что в отношении кофе умеренность важна, и лучше отказаться от сливок и сахара: "Чашка черного кофе или кофе с обезжиренным молоком на завтрак – отличный способ начать день".

Газированные напитки: скрытая угроза

Газированные напитки, в особенности подслащенные, вызывают наибольшие опасения. Исследования среди работников здравоохранения и медсестер показали, что ежедневное употребление хотя бы одной порции газировки повышает риск инсульта на 16%.

В когорте постменопаузальных женщин, участвовавших в исследовании Women's Health Initiative, искусственно подслащенные напитки также были связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Доктор Уоллес обращает внимание на связь между газированными напитками и набором веса, указывая на их негативное влияние на метаболизм: "Хотя связь с диетическими напитками менее очевидна, их употребление лучше ограничить. Чрезмерное количество газировки, даже диетической, – это не лучшее решение".

Алкоголь: умеренность или полное воздержание?

Ранее считалось, что умеренное потребление алкоголя (1-2 порции напитка для мужчин и 1 порция для женщин) в день способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако недавние исследования показывают, что даже легкое употребление алкоголя может негативно влиять на когнитивные функции.

По данным исследования Interstroke, высокое и умеренное потребление алкоголя связано с повышенным риском инсульта, тогда как низкое его употребление такого эффекта не оказывает.

"Наиболее важные данные показывают, что употребление алкоголя связано с ухудшением когнитивных функций, поэтому чем меньше алкоголя в рационе, тем лучше", – отмечает доктор Бушнелл.

Диетолог Уоллес обращает внимание на сложность точной оценки риска, связанного с алкоголем: "Алкоголь – крайне спорный вопрос, и данные наблюдательных исследований часто усложняются сопутствующими факторами образа жизни. Вопрос о том, полезна или вредна умеренность, пока остается открытым".

По данным современных исследований, кофе и чай без добавления сахара и добавок могут снижать риск инсульта и улучшать сердечно-сосудистое здоровье. Сладкие газированные напитки увеличивают риск инсульта и негативно влияют на метаболизм, а их диетические версии остаются спорными. Что касается алкоголя, то наиболее безопасным решением для здоровья, по мнению экспертов, остается умеренное или минимальное потребление.