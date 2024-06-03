Профилактика деменции: учеба и задачи в работе

Наряду с сердечно-сосудистыми и раковыми заболеваниями ежегодно в мире растет количество людей, страдающих деменцией. По данным ВОЗ, каждый год регистрируется около 10 млн новых случаев данного заболевания. Деменция чаще всего является результатом различных патологий, которые затрагивают головной мозг. Однако одно из последних исследований норвежских ученых показало обнадеживающие результаты.

Как утверждают эксперты, люди которые работали в когнитивно-стимулирующих профессиях в возрасте от 30 до 60 лет, могут иметь меньший риск развития когнитивных нарушений или деменции после 70 лет. Исследователи рассказали, какие деятельность и образование наиболее эффективны для профилактики этих состояний.

Профессиональная деятельность может стать решающим фактором

Из-за растущей распространенности когнитивных нарушений и деменции в мире, ученые ныне активно изучают их факторы риска и защиты. Эти состояния обусловлены в основном старением населения, однако, по мнению исследователей, с помощью интеллектуальной деятельности можно существенно повлиять на эти процессы.

Видео дня

Гипотеза когнитивного резерва утверждает: когнитивные способности, приобретенные с помощью образования и других когнитивно-стимулирующих видов деятельности на протяжении всей жизни, могут отсрочить возникновение когнитивных нарушений и деменции.

Профессиональная деятельность является потенциальным источником когнитивной стимуляции во взрослом возрасте. Крупномасштабное групповое исследование в Норвегии изучило связь между типом работы и риском когнитивных нарушений и деменции.

Что такое когнитивный резерв и как его достичь?

Исследователи собрали данные участников в одном из норвежских округов на двух этапах жизни – до и после 50 лет. Эксперты оценили когнитивные способности и профессиональные когнитивные потребности всех участников. Все жители в возрасте 70 лет и старше также были приглашены принять участие в исследовании, в котором в общем были задействованы более 9 000 человек.

Используя продольные индексы интенсивности рутинных задач (RTI) для отслеживания профессиональных когнитивных потребностей в возрасте от 30 до 60 лет, исследование оценило относительные коэффициенты риска для последующих когнитивных нарушений и деменции.

RTI измеряет профессиональные когнитивные потребности, рассматривая рутинные и нерутинные задачи. Особое внимание данный показатель уделяет таким когнитивным функциям, как решение проблем и творчество.

Более низкие показатели RTI указывают на менее повторяющуюся и более когнитивно стимулирующую работу. Участники были разделены на группы в зависимости от когнитивной стимуляции, необходимой для их работы. Участники группы с высоким RTI продемонстрировали более высокий риск (40%) развития когнитивных нарушений и деменции по сравнению с участниками из группы с низким RTI.

Результаты исследования показали: профессии, стимулирующие когнитивные функции, могут защитить от когнитивных нарушений и деменции.

Ученые называют данное явление "когнитивным резервом" - способность мозга поддерживать превосходные когнитивные способности, несмотря на возраст, травмы и заболевания головного мозга.

Лучшая профилактика: образование и сложные задачи в работе

Результаты исследования норвежских ученых согласуются с другими исследованиями, которые показали, что образование и сложность работы защищают от деменции. Например, по данным одного крупного исследования, образование и сложности работы эффективно снижают риск деменции.

Ученые также отмечают: повышенный риск деменции и когнитивных нарушений связан также с отсутствием физической активности.

По мнению исследователей, значительную пользу может принести общий рост когнитивных потребностей во многих профессиях за последние десятилетия. "Занятие умственно-стимулирующей деятельностью на протяжении всей жизни может оказывать благотворное влияние на когнитивное здоровье", – пишут авторы исследования.

Ученые уверены: когнитивная активность как в образовательной, так и в профессиональной среде, может защитить от деменции и других заболевания, связанных с когнитивными нарушениями.