Люди, проживающие в горной местности, реже страдают от инсульта: результаты исследования

Проживание в горах может защитить человека от инсульта. Наиболее сильно этот полезный эффект проявляется на высоте от 2 до 3,5 километров.

Об этом говорится в исследовании ученых из Американского университета в Эквадоре, опубликованном в журнале Frontiers in Physiology. Выяснилось, что жизнь на высокогорье связана с дефицитом кислорода для организма.

Люди приспособились к таким условиям, но риск развития у них инсульта ранее не изучался.

Эквадорцы проанализировали с коллегами из Великобритании, Испании и США почти 76 тысяч случаев госпитализаций и более 38 тысяч смертей от инсульта, произошедших в их стране с 2001-го по 2017 годы.

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Людей поделили на четыре группы по высоте их постоянного места жительства: низкая (до 1,5 километра), умеренная (до 2,5 километра), большая (до 3,5 километра) и очень большая (до 5,5 километра).

Выяснилось, что живущие на большой высоте люди в среднем испытывают инсульт в более позднем возрасте, чем те, кто обитает "ниже". Также у них выявили меньше случаев госпитализации и смертей от инсульта.

Однако этот эффект сходил на нет после высоты в 3,5 километра, что, по мнению исследователей, может объясняться повышенным риском тромбообразования из-за чрезмерной гипоксии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Университета Генуи (Италия) разработали шлем, способный на ранней стадии диагностировать инсульт. Его можно будет использовать в карете скорой помощи по дороге в больницу, который заменит проведение ряда обследований.

Такой "умный" шлем не предполагает постановку диагноза, но позволит ускорить выбор тех или иных медицинских процедур для пациента, перенесшего инсульт.

Механизм диагностирует заболевание, а после с точностью до 80% определяет один из его типов: ишемическое или геморрагическое.