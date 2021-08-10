Можно ли замедлить разрушение мозга, связанное с деменцией

На качество жизни пациентов с неврологическими болезнями, такими как болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера, большое влияние оказывают различные проявления, вызываемые потерей нейронов мозга. К ним относится нарушения памяти и речи, перепады настроения, снижение когнитивных способностей, нарушение подвижности, мышечный тремор и др.

Существующие варианты терапии болезней нейродегенеративной этиологии ограничены, и в настоящее время эффективных препаратов нет.

Ученые Венского медицинского университета завершили исследование нового метода терапии – ультразвука для мозга (техники транскраниальной импульсной стимуляции с помощью ультразвука, TPS), которые они считают революционной терапевтической концепцией.

Что собой представляет техника транскраниальной импульсной стимуляции с помощью ультразвука

TPS была разработана в Венском медицинском университете под руководством нейробиолога Роланда Бейштайнера из отделения неврологии. Это неинвазивный метод, проникающий во все области мозга и стимулирующий те нейроны, которые могут помочь восстановить функции мозга.

Технология может использоваться при различных психоневрологических заболеваниях головного мозга, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Основной эффект терапии – улучшение работы мозга, обеспечивается внешней активацией все еще функционирующих нейронов. Также было продемонстрировано, что TPS может даже уменьшить морфологическую дегенерацию мозга у пациентов с деменцией.

Согласно первым клиническим данным, терапия транскраниальной импульсной стимуляцией на протяжении 2-4 недель приводит к улучшению функциональных сетей и когнитивных способностей пациентов с болезнью Альцгеймера на срок до 3 месяцев.

Для изучения морфологии мозга использовалась магнитно-резонансная томография. Она показала, что TPS может замедлять кортикальную атрофию (потерю ткани мозга), которая типична для болезни Альцгеймера.

По словам руководителя исследования Роланда Бейстайнера, была обнаружена значительная корреляция между нейропсихологическим улучшением и толщиной коры головного мозга в областях мозга, которые имеют решающее значение при болезни Альцгеймера.

В патологическом мозге, в котором проводимость ткани может быть существенно изменена, трудно нацелить электромагнитные методы транскраниальной неинвазивной стимуляции мозга (такие как транскраниальная магнитная стимуляция и стимуляция постоянного тока, TMS и tDCS). Преимуществом ультразвуковой стимуляции является возможность использоваться именно в таких случаях, поскольку ультразвук не зависит от внутримозговой проводимости.

По мере улучшения когнитивных способностей пациентов увеличивается толщина коры в областях мозга, имеющих отношение к болезни Альцгеймера. Этот эффект был продемонстрирован впервые, и он показывает, что терапевтический ультразвук может изменить морфологию мозга, возможно, за счет уменьшения корковой атрофии.

Значимость исследования

Результаты исследования подчеркивают пригодность метода транскраниальной импульсной стимуляции в качестве дополнительного варианта лечения деменции.

Благодаря эффективности и привлекательности методики, практически не имеющей побочных эффектов, несколько лечебных и исследовательских центров TPS уже созданы в Европе, Северной Америке и Азии. Однако авторы работы подчеркивают, что использовать ультразвук для мозга должны врачи с неврологическим опытом работы, чтобы гарантировать максимальную безопасность и эффективность.

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