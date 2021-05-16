Неврологические осложнения – один из факторов высокой летальности у пациентов с COVID-19

Пандемия COVID-19 продолжает поражать миллионы людей во всем мире. Болезни обычно сопутствуют такие неврологические проявления, как головная боль, миалгия, аносмия и агевзия.

Глобальное исследование, проведенное недавно Медицинской школой Университета Питтсбурга, показало, что у 8 из десяти пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19, развиваются неврологические осложнения. В сравнении с их сверстниками без подобных осложнений, такие пациенты имеют значительно большую вероятность умереть в больнице: у людей с неврологическими проявлениями эксперты выявили шестикратное повышение риска смерти.

Невролог из Ньютона, доктор медицинских наук Шахин Э. Лакхан считает, что COVID-19 – заболевание мозга. Исследование не только подчеркивает тревожную частоту серьезных проявлений коронавирусной инфекции в мозге, но также и то, что такие пациенты чаще требуют госпитализации.

Анализ проводился на основании всех данных Глобального консорциума по исследованию неврологических проявлений COVID-19. Результаты были опубликованы 11 мая этого года в JAMA Network Open.

Ход исследования

Исследование охватывало 3,7 тысячи пациентов. Это люди от 18 лет, госпитализированные в больницу неотложной помощи с клинически диагностированным или лабораторно подтвержденным COVID-19. В анализ не включались пациенты с ранее существовавшей тяжелой неврологической дисфункцией, в т. ч. с исходной комой.

У 82% из всех пациентов были выявлены неврологические проявления. Более 1/3 из них сообщали о головной боли, почти каждый четвертый – о потере обоняния и/или вкуса. К числу наиболее частых неврологических признаков и синдромов относится острая энцефалопатия (почти половина случаев), кома и инсульт. В отдельных случаях наблюдался менингит или энцефалит (примерно 0,5%).

По словам одного из авторов исследования доктора Чжоу, наличие какого-либо ранее диагностированного неврологического состояния наиболее вероятно предсказывало развитие неврологических осложнений, связанных с COVID-19. По сравнению с теми, у кого не было ранее выявлено какое-либо неврологическое состояние, риск был выше более чем в два раза.

Результаты

Точная связь между нарушениями и смертью выявлена не была. Однако один из важных выводов исследования состоит в том, что неврологические состояния, которые часто встречается у госпитализированных пациентов с коронавирусом, являются значимым негативным фактором при прогнозе болезни. Результаты исследования поставили перед учеными следующую задачу – выяснить, какой механизм приводит к летальному исходу для разработки дальнейших рекомендаций.

Чтобы снизить смертность от COVID-19, важно по ранним признакам диагностировать любые неврологические нарушения. При их выявлении, особенно при наличии отягощенного анамнеза, рекомендуется ранняя госпитализация, интенсивная терапия и более частый и интенсивный клинический мониторинг.

Госпитализированным с коронавирусом пациентам, у которых развиваются неврологические проблемы, может потребоваться очень много времени на выздоровление. У многих из них симптомы остаются еще долгое время после того, как они вылечились от COVID-19. Исследователи видят основную проблему в том, что окончание пандемии коронавируса не будет ее полноценным завершением, поскольку врачам придется столкнуться с миллионами людей, которым будет нужна квалифицированная неврологическая помощь.

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