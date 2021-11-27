Новый анализ крови помогает в раннем выявлении болезни Альцгеймера

Как показали ранние исследования, новый анализ крови, который определяет вариант белка P53, с высокой долей вероятности может прогнозировать прогрессирование болезни Альцгеймера на срок до 6 лет до постановки клинического диагноза.

В сравнении с другими анализами крови, отслеживающими патологию, тест AlzoSure Predict компании Diadem имеет множество преимуществ. Результаты исследований были представлены на 14-й конференции клинических испытаний болезни Альцгеймера (CTAD).

По словам директора по научным исследованиям в Ассоциации Альцгеймера Перси Гриффина, технологии, которые облегчают раннее обнаружение и вмешательство до значительной потери клеток мозга из-за болезни Альцгеймера, "изменят правила игры" для отдельных людей, семей и системы здравоохранения.

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Белок P53, который присутствует как в мозге, так и в других частях тела, является одним из наиболее целевых белков для разработки лекарств от рака и других состояний. По словам генерального директора Diadem Пола Киннона, новый тест может радикально улучшить раннюю идентификацию пациентов для испытаний за 6 лет до постановки диагноза, что потенциально может позволить более быстрое и эффективное одобрение терапии.

Текущий анализ крови определяет производное P53 (U-p53 AZ). Предыдущие исследования предполагают, что это производное, которое влияет на амилоид и окислительный стресс, также участвует в патогенезе болезни Альцгеймера.

Исследователи использовали образцы крови пациентов в возрасте 60 лет и старше из исследования Australia Imaging, Biomarkers and Lifestyles (AIBL), у которых были разные уровни когнитивной функции. Они проанализировали образцы в нескольких временных точках в течение десятилетнего периода, чтобы определить, когда маркер наиболее точен при прогнозировании снижения.

Первое из двух исследований было признано "открытием" и включало образцы крови 224 пациентов. Его результаты показали, что тест предсказывает снижение от легкого когнитивного нарушения (MCI) до значительного в конце шестилетнего периода с "площадью под кривой" (AUC) более 90%. По мнению исследователей, тест также может точно классифицировать стадию болезни и позволяет не только прогнозировать на 6 лет вперед, но и с 95% уверенностью определяет, есть ли у пациента SMC (субъективные жалобы на память), легкие когнитивные нарушения или болезнь Альцгеймера.

Во втором "проверочном" исследовании ученые изучили образцы из совершенно другой группы из 482 пациентов. Оно подтвердило полученные ранее результаты.

Выявление пациентов, у которых развивается болезнь Альцгеймера за годы до появления симптомов, дает время для принятия медицинских решений. Эти пациенты могут также попробовать терапию на более ранней стадии заболевания.

Кроме того, использование теста может ускорить одобрение перспективных лекарственных препаратов для лечения болезни Альцгеймера. В настоящее время фармацевтические компании включают тысячи пациентов в клиническое исследование, и они не знают, у кого из них разовьется впоследствии болезнь.

Также тест можно использовать для наблюдения за пациентами во время исследования, вместо того, чтобы полагаться на дорогостоящие ПЭТ-сканирование и болезненные и дорогостоящие процедуры спинномозговой жидкости.

Дальнейшие результаты, которые будут включать данные биобанков о более чем 1000 пациентов в США и Европе, должны быть завершены к концу этого года.

Диагностическая компания Diadem основана в 2012 году как дочернее предприятие Университета Брешии (Италия). Она специализируется на конкретных исследованиях и разработках по ранним периферическим маркерам болезни Альцгеймера. В настоящее время компания ведет переговоры о поставке продукта в Северную Америку, Европу и другие страны.

По словам Перси Гриффина, существует острая потребность в простых, недорогих, неинвазивных и доступных средствах раннего обнаружения болезни Альцгеймера, таких как анализ крови. Однако важно провести тщательное тестирование в крупных, разнообразных клинических испытаниях.