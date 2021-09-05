Прикроватная МРТ выявляет внутричерепное кровоизлияние: исследование

Для пациентов с внутричерепным кровоизлиянием (intracranial hemorrhage, ICH) важное значение имеет быстрая диагностика. Обычно для этого используется МРТ, но это связано со многими неудобствами, а во многих больницах это оборудование недоступно.

Недавно было завершено исследование, изучавшее, насколько эффективно портативное устройство МРТ (пМРТ) с низким полем может идентифицировать ICH. Результаты исследования показали, что пМРТ с низким уровнем визуализации не уступает традиционным МРТ. Устройство не только имеет высокую точность в диагностике внутричерепной гипертензии (ВЧГ), но и позволяет дифференцировать случаи ВЧК и не-ВЧГ у пациентов в критическом состоянии.

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Основным преимуществом является то, что аппарат имеет небольшой размер и его можно устанавливать прямо у постели пациента. Портативная МРТ с низким уровнем визуализации может использоваться при всех видах неврологических заболеваний, инсульте, травме головы, инфекциях и опухолях мозга и т.д.

Предварительные выводы исследователей были представлены в прошлом году на ежегодной Международной конференции Stroke. Окончательные результаты работы опубликованы в Nature Communications.

В ходе исследования сравнивались результаты 144 сканирований пациентов с черепно-мозговой травмой, которые были получены с помощью портативной системы МРТ на месте – Swoop (компания-производитель – Hyperfine Research Inc), с обычными сканированиями нейровизуализации.

Результаты показали, что тесты были классифицированы как положительные или отрицательные на ICH в 130 из 144 случаев, при общем уровне положительности 90,3%.

Кроме того, внутримозговое кровоизлияние было обнаружено в 45 из 56 случаев с уровнем чувствительности 80,4%, а отрицательные по крови случаи были выявлены в 85 из 88 случаев со степенью специфичности 96,6%.

Первичная ВЧГ в супратенториальной локализации, которая является наиболее частым проявлением ВЧГ, была правильно идентифицирована в 44 из 50 случаев при уровне чувствительности 88%.

Кроме того, общее время визуализации для исследования пМРТ составляло 30 минут против 67 минут для обычного исследования МРТ.

По словам доктора медицины, профессора неврологии и нейрохирургии Йельской школы медицины, главного исследователя Кевина Шета, своевременная нейровизуализация – важный шаг в диагностике пациентов с подозрением на острое повреждение головного мозга, такое как инсульт.

Клиницисты, столкнувшиеся с пациентом с симптомами инсульта, должны определить, вызваны ли эти симптомы сгустком, который можно лечить с помощью разжижителей крови, или они связаны с кровотечением в головном мозге, что может потребовать хирургическое вмешательство.

Внутримозговое кровоизлияние является противопоказанием для тромболитической терапии, поэтому его исключение является одним из основных шагов при принятии решения при лечении острого инсульта. Нет никаких сомнений в том, что это устройство может помочь спасти жизни в условиях ограниченных ресурсов, таких как сельские больницы.

Портативная визуализация с низким магнитным полем меняет парадигму: пМРТ проста в использовании, легко транспортируется и имеет невысокую стоимость (в пределах 50-100 тыс. долларов). По словам исследователей, устройство буквально можно поставить на колеса и перевозить в клинической среде, где могут быть кислородные баллоны, вентиляторы, кредитные карты в кошельке, и ничто из этого не будет проблемой, как в случае с обычным МРТ.