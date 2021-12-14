Удаление катаракты может замедлить развитие деменции: исследование

Операция по удалению катаракты снижает риск деменции у пожилых людей почти на 30%, к таким выводам пришли ученые, завершившие перспективное исследование Kaiser Permanente Washington в Сиэтле, опубликованное в JAMA Internal Medicine.

На сегодняшний день существует очень мало известных мер, помимо определенных факторов образа жизни, таких как диета и упражнения, которые считаются профилактическими против деменции. По словам доктора медицинских наук Сесилии Ли, потеря зрения из-за невылеченной катаракты представляет интерес для исследовательского сообщества как потенциально изменяемый фактор риска деменции.

Исследователи отслеживали 3038 человек с диагнозом катаракта или глаукома в когорте взрослых изменений в мышлении. Данные были собраны с 1994 по сентябрь 2018 года. При зачислении участники не имели деменции и не подвергались операции по удалению катаракты. Средний возраст участников – 74,4 года, 59% составляли женщины.

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Участники оценивались каждые 2 года с помощью инструмента скрининга когнитивных способностей (CASI). Показатели CASI варьируются от 0 до 100, и участники с показателем менее 85 прошли дальнейшее диагностическое тестирование.

Около 45% группы (1382 человека) во время исследования перенесли операцию по удалению катаракты. Средний срок наблюдения составил 7,8 года. В общей сложности 853 человека заболели деменцией, в основном болезнью Альцгеймера (709 случаев).

В отличие от экстракции катаракты, исследователи не обнаружили более низкого риска деменции у людей, перенесших операцию по поводу глаукомы.

Удаление катаракты было более тесно связано со снижением риска деменции в течение первых 5 лет после операции по удалению катаракты по сравнению с более поздними годами.

Из нескольких переменных, включая дополнительное образование, расу, историю курения и пол, единственной ковариантой, более защищающей, чем операция по удалению катаракты, было отсутствие аллеля APOE4 (основного генетического фактора риска болезни Альцгеймера, повышающего вероятность заболевания).

Ли отмечает, что один из возможных механизмов, с помощью которого операция по удалению катаракты может снизить риск деменции или болезни Альцгеймера – обеспечение более качественного сенсорного ввода в сетчатку и, следовательно, улучшение стимулов для мозга. Кроме того, пациенты могут иметь возможность более полно взаимодействовать с окружающим миром с улучшенным зрением, а это может иметь защитный эффект от развития деменции.

Другое возможное объяснение связи между хирургией катаракты и снижением риска деменции, по мнению Ли – влияние катаракты на тип и качество света, который достигает сетчатки. Катаракта приводит к тому, что хрусталик приобретает желтый оттенок, который блокирует синий свет. По своей природе светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки чрезвычайно чувствительны к синим световым стимулам и, как известно, регулируют циркадные циклы.

Доказано, что дегенерация и измененная функция этих клеток связаны с познанием и болезнью Альцгеймера. Поскольку катаракта влияет на общее качество света, который достигает сетчатки, включая синий свет, операция по удалению катаракты может реактивировать эти клетки таким образом, чтобы предотвратить снижение когнитивных функций.

Ученые признали, что у исследования есть несколько ограничений. Возможна обратная причинно-следственная связь – люди с ранними когнитивными проблемами могут меньше осознавать проблемы со зрением, что может отсрочить операцию по удалению катаракты. Была оценена только первая операция по удалению катаракты у участника, и было неизвестно, повлияли ли последующие операции на риск деменции.