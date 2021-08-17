Важность физических упражнений после инсульта

Среди выживших после инсульта при соблюдении рекомендованных уровней физической активности риск летального исхода снижается более чем на 50%. Об этом недавно сообщили ученые из Канады, завершившие большое исследование в общинах.

По словам автора работы, доктора медицинских наук из Университета Калгари в Альберте Раед А. Джунди, было ожидаемо узнать, что упражнения полезны. Однако исследователи были удивлены масштабностью связи.

Влияние физической активности значительно различается по возрасту: у людей до 75 лет риск смертности уменьшился на 79%, у пациентов более старшего возраста – на 32%.

В итоговых данных учтена поправка на разные факторы, также влияющие на показатели смертности, включая сердечные и респираторные болезни, курение и другие функциональные ограничения.

Подробности исследования

Для анализа были использованы данные о когорте людей по всей Канаде (кроме жителей провинции Квебек) в течение от 3 до 9 лет. Средний возраст 895 пациентов с предшествующим инсультом составлял 72 года, средний возраст 97 805 пациентов контрольной группы – 63 года.

Для оценки средних еженедельных показателей физической активности использовались отчеты обследования состояния здоровья населения Канады, которые представляли сами пациенты.

Физическая активность измерялась в метаболических эквивалентах (МЕТ). Минимальные требования определялись как 10 МЕТ-часов в неделю.

За период исследования умерло больше пациентов с инсультом, чем в контрольной группе (24,7% против 5,7%). Однако у тех, кто следовал рекомендациям руководства по физической активности (в неделю – 10 МЕТ-часов), смертность была ниже, как в группе выживших после инсульта, так и среди контрольных участников.

По словам Джунди, лучшие показатели были у людей, занимавшихся физической активностью в пределах 0-10 МЕТ в неделю. Поэтому любая интенсивность занятий лучше, чем их полное отсутствие.

Люди подвержены более высокому риску смерти на раннем этапе после инсульта, но также и спустя месяцы и годы. По мнению Джунди, если есть относительно дешевое и простое вмешательство, такое как физическая активность, для улучшения здоровья и снижения риска смерти для выживших после инсульта, это очень важно использовать.

Однако у людей, переживших инсульт, могут быть некоторые нарушения, поэтому они должны иметь возможность заниматься теми упражнениями, которые им доступны. Также важно понять, что мешает пациентам с инсультом больше заниматься спортом. Необходимы дополнительные исследования, которые смогут выявить основные барьеры для физической активности среди этой группы больных.

Связь инсульта и COVID-19

Новые данные исследователей из Швеции являются наиболее убедительными доказательствами того, что COVID-19 является независимым фактором риска острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта.

В первую неделю после начала COVID-19 риск острого инфаркта миокарда увеличился примерно в восемь раз, а ишемического инсульта – в шесть раз.

Исследователи полагают, что острые сердечно-сосудистые осложнения могут представлять собой важное клиническое проявление COVID-19, а долгосрочные последствия могут стать проблемой для будущего.

В связи с этим сегодня важно искать возможности восстановления после инсульта, и исследование Джунди может повлиять на разработку новых рекомендаций. Сейчас проводятся клинические испытания, которые должны помочь более обоснованно составлять программы физической активности для переживших инсульт людей.

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