Новый штамм Covid-19 в Украине: как спастись, чем вакцинироваться. Интервью с иммунологом Донским

В Украине распространяется новый штамм Covid-19 под названием FLiRT, количество больных коронавирусом растет. В некоторых регионах заболеваемость увеличилась на порядки, в частности, всплеск произошел в Киеве. За последнюю неделю зафиксировано два случая смерти от коронавируса – 80-летней женщины в Ивано-Франковской области и 85-летнего мужчины в Черкассах. Но не стоит забывать, что вирус существует довольно длительное время, и сегодня он фактически не является более опасным, чем вирус сезонного гриппа, который, кстати, также при некоторых обстоятельствах может стать смертельным.

Эффективность вакцин против коронавируса, разработанных еще в начале пандемии, на сегодняшний день практически приблизилась к нулю. Было бы хорошо создавать сезонные вакцины от новых штаммов Covid-19, как это происходит с вирусом гриппа, но проблема в том, что мутации коронавируса происходят гораздо быстрее. Новая волна Covid-19 в Украине может быть мощной с точки зрения количества случаев заболевания, но реанимации и морги забиты не будут.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал врач-иммунолог Борис Донской.

– Считаете ли вы, что сегодня в Украине де-факто наблюдается новая волна заболеваемости коронавирусом, что сейчас нужна дополнительная вакцинация, дополнительные методы защиты, в частности, введение маскового режима?

– Это три вопроса. Первое – возможно, второе – сомневаюсь, третье – сомневаюсь.

– Как вы оцениваете ситуацию с Covid-19? Насколько она серьезна?

– Если учесть ситуацию, в которой мы живем, то ситуация с коронавирусом по серьезности занимает 126-е место. Конечно, о коронавирусе не надо забывать. Есть две крайности: либо впадать в истерику из-за новой волны, либо вообще игнорировать проблему. Между этими двумя реакциями имеется целый спектр реакций.

К примеру, мы забыли о холере. Но то, что ее долгое время нет, не значит, что о ней нужно забывать. Надо иметь в виду, что такой вирус есть, что он может встречаться, он может приходить волнами, что все равно надо мыть руки и т.д.

– Можно ли сказать, что сегодня коронавирус не более опасен, чем, к примеру, сезонный грипп?

– Я даже думаю, что он менее опасен. Но вопрос не в том, как я считаю. Это вопрос, который нужно изучать. Однако на сегодняшний день его летальность, степень поражения и тяжесть действительно становятся приемлемыми, как любая сезонная респираторная вирусная инфекция.

– Известно ли вам что-нибудь об особенностях новых штаммов Covid-19 ?

– К счастью, ничего особенно удивительного и опасного пока нет. Возможно, позже что-то и будет, ведь периодически даже штаммы гриппа удивляют своей тяжестью. Но опять же этот вопрос нужно исследовать.

– Какова ваша позиция в отношении вакцинации от Covid-19?

– Согласно отчетам министерств и академий, уже против прошлогодних штаммов эффективность вакцинации была на уровне нуля, а в будущем она может вообще стать меньше нуля, то есть вредной. Старая вакцина, разрабатывавшаяся против штамма 4-летней давности, уже совершенно не имеет никакого смысла, ее эффективность нулевая. Но хорошо, давайте всех все равно провакцинируем, если нам больше нечем заняться.

– Мы знаем, что есть ежегодно выпускаемые вакцины от сезонного гриппа. Многие украинцы прививаются ими. Считаете ли вы, что так же должна быть разработана подобная сезонная вакцина от коронавируса?

– Скорее всего, да. Но мутация Covid-19 происходит гораздо быстрее, чем мутация гриппа. И наверняка мы не успеем. Пока мы произведем вакцину, проверим, докажем, что она безопасна и эффективна, уже сменится штамм. В случае с гриппом мы имеем минимум полгода на это, и иногда мы не угадываем штамм и вакцина проваливается. Например, подозреваемый штамм, который придет в Европу или в Азию, был один, а приходит другой или немного измененный.

Я не даю никаких рекомендаций населению. Те, кто хотят вакцинироваться – вакцинируйтесь, хотите носить маску – носите, хотите с утра до вечера беспокоиться по поводу гриппа и коронавируса – беспокойтесь. Действовать разумно или глупо – это святое право каждого гражданина. Но факты говорят о том, что делать и первое, и второе, и третье, скорее всего, не очень разумно.

– Подытоживая. По вашим оценкам, ситуация с коронавирусом в Украине пока не так страшна, как об этом рассказывают в СМИ?

– Если говорить о самом вирусе, то он действительно распространен в Украине. Возможно даже, что волна по мощности инфицирования будет достаточно большой. Но будут ли из-за этого забиты реанимации или морги? Нет, не будут.