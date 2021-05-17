Анализ крови на 50 онкологических заболеваний – что о нем известно

В клиниках США ожидают поступление нового анализа крови Галлери (GRAIL, Inc.). По словам разработчиков, он позволяет выявлять до 50 различных видов рака на основе одного забора крови. По данным ВОЗ, от онкологических заболеваний ежегодно умирает почти 9 миллионов человек, поэтому ранняя диагностика рака имеет приоритетное значение во всем мире.

Первой системой здравоохранения в США, которая получит доступ к тесту Галлери, будет система здравоохранения Providence, расположенная в Рентоне, штат Вашингтон. В дальнейшем планируется его использование в шести штатах, где Providence включает более 50 больниц и почти 1100 клиник, обслуживающих около 5 миллионов пациентов.

Использование анализа вызывает много вопросов у медицинских экспертов в США. Доктор медицины Уильям Грэди считает, что тест следует рассматривать как находящийся в стадии клинического исследования, для применения в рутинной практике он еще не готов.

Что известно об анализе крови Галлери

Информация, размещенная на сайте GRAIL, указывает, что тест рекомендован для использования у взрослых, имеющих повышенный риск развития рака. Компания уточняет, что тест Галлери не позволяет выявлять все виды рака и должен использоваться в дополнение к обычным скрининговым тестам, рекомендованным врачом.

Анализ не предусмотрен для самостоятельной постановки диагноза, результаты должны интерпретироваться врачом в контексте истории болезни, клинических признаков и симптомов.

Достоверность

Согласно данным разработчика, отрицательный ответ не исключает наличие рака, так же как положительный – его наличие. При обнаружении рака тестом Галлери необходимо провести подтверждающую диагностическую оценку по соответствующему протоколу. Для помощи с интерпретацией результатов GRAIL объявила о сотрудничестве с онкологической компанией AccessHope.

Клинические испытания

Тест Галлери используется в клинической практике в Великобритании, где Национальной службой здравоохранения проводятся пилотные испытания. Одно из них было начато в конце прошлого года, оно охватывает 165 тыс. человек. Всех участников разделили на две группы: большую часть составляют люди старше 50 лет, не имеющие подозрений на рак, меньшую – люди от 40 лет, имеющие характерные для онкологических заболеваний признаки.

GRAIL отмечает, что сейчас запланировано проведение еще двух крупных клинических испытаний, в которых в общей сложности примет участие около 125 тыс. человек. В исследовании SUMMIT будут участвовать взрослые 50-77 лет без диагностированного рака, однако имеющие высокий риск его развития, например, с отягощенным анамнезом по курению. Наблюдение планируется продолжать на протяжении 3-5 лет.

У исследования STRIVE аналогичный дизайн, в нем принимает участие около 100 тыс. женщин, которые включаются в испытание при прохождении маммограммы. Частично эти результаты будут использоваться для подтверждения данных анализа крови для раннего выявления нескольких типов рака. Предполагаемый период сбора информации о клинических исходах – 5 лет.

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