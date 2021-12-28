Что вызывает рак, и может ли он возникать случайно?

До сих пор нет однозначного ответа на вопрос, что вызывает рак. По оценкам экспертов, около 40% случаев рака можно объяснить известными, часто изменяемыми факторами риска. Курение и ожирение являются основными движущими силами, хотя множество других факторов – генные мутации, алкоголь, инфекции или загрязнители окружающей среды, способствуют риску рака.

Диана Квон рассказала в журнале Medscape о том, какие у ученых есть гипотезы относительно оставшихся 60% случаев рака. Новый анализ показывает, что, хотя многие из этих случаев, вероятно, связаны с образом жизни или окружающей средой, эксперты все еще не полностью понимают историю их происхождения. И небольшое, но значительное количество может быть просто случайным.

Возможность 1. Известные факторы риска вносят больший вклад, чем ученые осознают

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Курение

Один из известных факторов риска – курение. Десятилетия исследований помогли ученым четко определить канцерогенные эффекты табака. Исследователи выявили уникальный набор мутаций в опухолях курильщиков.

По словам доктора философии, эпидемиолога рака из Международного агентства исследований рака (IARC) ВОЗ Пола Бреннана, доказательства курения невероятно последовательны. Эксперты смогли собрать надежные данные эпидемиологических исследований распространенности курения, а также связанных с этим рисков и смертей от рака, в значительной степени потому, что воздействие табака на человека на протяжении всей жизни довольно легко измерить.

Ожирение

Избыточная масса тела связана с повышенным риском как минимум 13 видов рака. Хотя оценки риска различаются в зависимости от исследования и типа рака, согласно глобальному отчету 2012 года, избыточный вес или ожирение связаны с около 4% всех онкологических заболеваний во всем мире: 1% в странах с низким уровнем дохода и до 8% в странах с высоким уровнем доходов.

Бреннан считает, что влияние ожирения на рак недооценено, поскольку в исследованиях используется индекс массы тела (ИМТ). Однако два человека с одинаковым ростом и весом могут иметь одинаковый ИМТ, даже если один из них – спортсмен, который ест постное мясо и овощи, а другой ведет малоподвижный образ жизни и потребляет большое количество переработанных продуктов.

Кроме того, многие исследования теперь показывают, что изменения в кишечных микробах и высокий уровень инсулина в крови, часто наблюдаемые у людей с избыточным весом или ожирением, могут увеличить риск рака и ускорить рост опухолей.

Возможность 2: Есть неизвестные факторы окружающей среды или образа жизни

Исследователи связывают многие вещества, которые люди потребляют или подвергаются воздействию в повседневной жизни – загрязнение воздуха, токсины промышленных отходов и продукты с высокой степенью переработки – с раком. Но степень или вклад потенциальных канцерогенов в окружении, особенно тех, которые обнаруживаются почти повсюду на низких уровнях, все еще в значительной степени неизвестны. Одна простая причина заключается в том, что эффекты многих из этих веществ по-прежнему трудно оценить.

Исследователи обнаружили, что многие канцерогены не вызывают специфических мутаций в ДНК клетки. Исследования скорее показывают, что большинство канцерогенов приводят к вызывающим рак изменениям в клетках, таким как воспаление.

Возможность 3: Некоторые виды рака возникают случайно

Когда дело доходит до риска рака, здесь может иметь место элемент случайности. Рак может возникнуть у людей, которые очень мало подвержены воздействию известных канцерогенов или не имеют семейного анамнеза рака.

По словам молекулярного эпидемиолога из IARC Марка Гюнтера, известно, что есть онкопациенты, которые придерживались очень здоровой диеты, никогда не имели лишнего веса и никогда не курили. На другом конце крайности есть люди, которые не болеют раком. Остается открытым вопрос, связаны ли некоторые виды рака с невезением или с неизвестными факторами риска.