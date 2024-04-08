''Делаем рак понятным'': что нужно знать о раке простаты

По данным Национального канцер-реестра Украины, к началу полномасштабного вторжения ежегодно в Украине насчитывалось до 8 тысяч новых случаев рака простаты, из них умирало около 3 тысяч пациентов. Самая большая проблема в случае с раком простаты – отсутствие культуры плановых медицинских обследований среди мужчин, особенно старшего возраста. Именно поэтому мужчины преимущественно обращаются к врачу тогда, когда речь идет о раке простаты 3-4 стадий, который требует более стоимостного лечения, а результаты не так успешны, как на ранних стадиях.

Несмотря на то, что рак простаты развивается медленно, диагностируется преимущественно у мужчин старше 60 лет, а также не требует действий "на опережение", крайне важно повышать осведомленность мужчин о процедуре обследования и ранней диагностики.

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В рамках проекта "Делаем рак понятным" Фонд Inspiration Family подготовил серию канцелярских вебинаров, где клинический онколог, лучевой терапевт и хирурги-онкоурологи рассказывают о диагностике и лечении рака простаты.

Что такое рак простаты и кто находится в группе риска?

Простата – это железа репродуктивной системы мужчины, которая образует семенную жидкость и регулирует мочеиспускание. Патологическое увеличение простаты называется аденома или гиперплазия простаты. Воспалительные процессы в этой железе называют простатитом. Если у мужчины имеются проблемы с мочеиспусканием (затруднения, боли), или у мочи появилась крови - нужно обязательно обратиться к урологу, чтобы исключить возможный злокачественный процесс.

"К группам риска относятся мужчины старше 65 лет, носители аллелей BRCA1/BRCA2 и мужчины с синдромом Линча (наследственным неполепозным раком толстого кишечника), а также имеющие прямого родственника (брата или отца), у которого диагностировали рак простаты. Нередко в группе риска оказываются также мужчины, имеющие прямых родственников женского пола (сестра, мать, бабушка), у которых диагностирован рак молочной железы с мутацией в гене BRCA или рак яичника. Если мужчине известно о таких случаях онкологических заболеваний в семье - следует регулярно посещать уролога уже с 40 лет.", - отмечает клиническая онкологиня Национального института рака Вероника Пацко.

На какие симптомы следует обращать внимание?

Довольно часто симптомы рака простаты похожи на аденомы простаты. Речь идет о нарушении мочеиспускания, учащении и дискомфорте при мочеиспускании, наличии крови или спермы в моче. Но, чтобы убедиться, что процесс не злокачественный, при появлении первых жалоб необходимо обратиться к урологу, который оценит риски, сделает анализы, и только после этого сможет определить, является ли заболевание злокачественным.

Следует отметить, что при отсутствии явных признаков злокачественного образования врач будет рекомендовать активное наблюдение, и только в случае подозрения на злокачественную опухоль может предложить анализ крови на уровень простат-специфического антигена (ПСА), МРТ простаты или биопсию. Эти обследования пациент может пройти бесплатно, если возьмет электронное направление и обратится в учреждение, имеющее договор с Национальной службой здоровья. Поскольку рак простаты – болезнь, которая преимущественно протекает медленно и может не стать причиной смерти мужчины, важно взвешивать риски психологических последствий диагностики, а также превентивного вмешательства, которое может нести риски для здоровья и жизни пациента.

В Inspiration Family напоминают, что даже когда речь идет об онкозаболевании у мужчины, за помощью в Фонд обычно обращаются его жена, мама или сестра. А рак простаты вообще негласно табуированной темой в украинском обществе – единицы готовы делиться историей своего лечения, чтобы поддержать других мужчин на пути к выздоровлению. Николай Дрозд – финансист, предприниматель, имеющий опыт лечения от рака простаты и поделившийся им в интервью для проекта "Делаем рак понятным".

"Моя история свидетельствует о важности своевременного выявления и лечения. Диагноз "рак" может показаться страшным, но подобные истории могут вдохновлять и помогать другим в преодолении сложностей. Не бойтесь говорить о своем здоровье и симптомах с окружающими. Открытость может помочь вовремя выявить проблемы и спасти жизнь", - отмечает мужчина.