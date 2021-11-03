Диагноз рак – приговор или нет: интервью с ведущим онкологом Украины

Согласно данным Национального канцер-реестра, в 2020 году в Украине было зарегистрировано 110 500 новых случаев онкозаболеваний. В рамках проекта Школа доказательной медицины об актуальных вопросах онкологии рассказал кандидат медицинских наук, главный врач Национального института рака, Член группы экспертов Минздрава Украины по направлению Онкология Безносенко Андрей Петрович.

Национальный канцер-реестр – достижение онкологов и медицинского сообщества, среди всех постсоветских стран валидированный канцер-реестр есть только в Украине. В нем отражается вся информация, собранная за год, в отношении заболеваемости и смерти по всем онкологическим нозологиям. Есть планы по дальнейшему развитию реестра, чтобы он был более гибким с большим числом возможностей сортировки по полу, возрасту, региону, типам нозологии и др.

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Достоверность поступающих данных из регионов подтверждена несколькими аудиторскими проверками, и сейчас эти данные публикуются в международном статистическом сборнике "Рак на пяти континентах".

Согласно данным Украины, у женщин лидирующее место занимает рак молочной железы – это каждая пятая женщина с онкологией. На втором месте гинекологические опухоли – рак тела матки, шейки матки, яичников. Каждый из видов отдельно занимает примерно 5%, т.е. суммарно – 15%. На третьем месте – колоректальный рак – рак толстой прямой кишки, около 10%. У мужчин первое место занимает рак легких, второе – предстательной железы, третье – колоректальный рак (примерно 10-12%).

Число онкобольных постоянно растет. Согласно имеющимся данным, в Украине, как и в остальном мире, каждый год прирост больных составляет примерно 3%. Однако это не связано напрямую с какими-то негативными факторами, а является следствием старения населения. Наибольшее показатели заболеваемости отмечаются, например, в Японии, США, странах Европы. И это связано с тем, что в них средняя продолжительность жизни намного больше, чем в менее развитых странах.

Рак – не новая болезнь человечества, о ней известно уже давно, о чем есть многочисленные свидетельства. И с увеличением продолжительности жизни вероятность развития рака увеличивается.

Есть простые цифры, которые подтверждают, что не всегда рак является неизлечимой болезнью. В Украине ежегодно диагностируется примерно 140 тысяч новых случаев онкологии, а всего людей, живущих с диагнозом рак – миллион. Т.е. 860 тыс. пациентов живут в ремиссии после лечения. И они есть примером того, что рак поддается лечению, в т. ч. проводимому в Украине.

Сегодня известно, что рак объединяет более 200 нозологий, у каждой из которых есть подтипы в зависимости от биологии опухоли. За последнее десятилетие благодаря достижениям в области медицины – генных, молекулярных технологий, был расшифрован геном опухоли человека. В 97% случаев известны причины и механизмы развития болезни основных локализаций. И в краткосрочной перспективе это приведет к появлению новых лекарств, которые смогут воздействовать на генные мутации, вызывающие онкологические заболевания.

Примером эффективности новых лекарств является рак легких и меланома, которые еще 5 лет назад считались абсолютными киллерами, а сейчас в исследованиях зарегистрирована пятилетняя выживаемость при третьей стадии болезни. Это возможно благодаря персонифицированному подходу и созданию инновационных лекарств, например, иммунной контрольной терапии, за разработку которой ученым в 2018 году была присуждена Нобелевская премия. Эти препараты позволяют настроить иммунные клетки человека на атаку раковых клеток. Это дорогостоящее лечение, однако оно дает надежду на то, что даже четвертую стадию болезни можно перевести в хроническую форму, что позволит увеличить выживаемость.

Сегодня базовые лекарственные средства – около 60 наименований, для пациентов бесплатны и обеспечиваются за счет государства. Неразрешенной проблемой на сегодняшний день являются дорогостоящие персонифицированные препараты. Однако есть некоторые законодательные инициативы, которые смогут сделать инновационные лекарства более доступными в Украине.