Гид по онкоскринингу: какие анализы помогают выявить рак?

"Рак – это приговор?"

"Если ничего не беспокоит, зачем проверяться?"

"Лучше не знать, что там внутри…"

Эти мысли посещают многих. Но онкология – это не про страх, а про осведомленность и профилактику. 80% случаев рака можно предотвратить или вылечить, если обнаружить его на ранних стадиях (American Cancer Society). Рак не всегда дает симптомы на ранних стадиях, но современные методы диагностики позволяют выявить болезнь задолго до появления жалоб.

Что такое онкоскрининг и зачем он нужен?

Онкоскрининг – это комплекс обследований, которые помогают выявить рак на ранней стадии, когда болезнь ещё не проявляется.

Почему это важно? Исследование The Lancet Oncology показало, что ранняя диагностика увеличивает шансы на излечение от рака.

При раке молочной железы выживаемость на 1-й стадии – 98%, а на 4-й – менее 30% (National Cancer Institute, 2023).

Какие обследования помогают выявить рак?

Онкоскрининг зависит от пола, возраста и наследственности.

Рак молочной железы (женщинам от 40 лет)

Что сдавать?

Маммография – золотой стандарт диагностики (раз в 1-2 года).

УЗИ молочных желез – дополнительно, особенно если плотная ткань груди.

BRCA1, BRCA2 (генетический тест) – если в семье были случаи рака груди.

Исследование American Journal of Radiology показало, что маммография снижает смертность от рака груди.

Самообследование груди каждый месяц – это тоже часть профилактики!

Рак шейки матки (женщинам от 21 года)

Что сдавать?

ПАП-тест (цитология) – раз в 3 года, начиная с 21 года.

Тест на ВПЧ (вирус папилломы человека) – раз в 5 лет после 30 лет.

ВОЗ утверждает, что 99% случаев рака шейки матки связаны с ВПЧ, и раннее выявление предотвращает до 80% смертей.

Вакцинация против ВПЧ снижает риск заболевания на 90%

Рак простаты (мужчинам от 40 лет)

Что сдавать?

ПСА (простат-специфический антиген, кровь) – раз в 1-2 года.

УЗИ простаты – при повышенном ПСА.

Исследование NEJM (2022) показало, что мужчины, сдающие ПСА раз в 2 года, в 2 раза реже умирают от рака простаты.

Рак простаты часто развивается без симптомов, но ПСА-тест помогает его поймать вовремя.

Рак кишечника (колоректальный рак) – от 45 лет

Что сдавать?

Колоноскопия – раз в 5-10 лет (если нет полипов).

Анализ кала на скрытую кровь – ежегодно.

Исследование JAMA показало, что колоноскопия снижает смертность от рака кишечника.

Если в семье были случаи колоректального рака – начинать скрининг нужно с 40 лет!

Рак лёгких

Что сдавать?

КТ лёгких – раз в год для курильщиков.

Исследование The New England Journal of Medicine показало, что низкодозированная КТ снижает смертность от рака легких на 20% среди курильщиков.

Если куришь больше 20 лет – проверь лёгкие, даже если ничего не беспокоит!

Онкомаркеры – стоит ли сдавать?

Опухолевые маркеры – это не скрининг, а дополнительный инструмент диагностики.

Когда маркеры полезны?

Если уже есть подозрение на опухоль.

Для контроля после лечения рака.

Если в семье были случаи онкологии.

Какие маркеры можно сдать?

Альфа-фетопротеин (АФП) – рак печени.

– рак печени. СА-125 – рак яичников.

– рак яичников. СА-19-9 – рак поджелудочной железы.

– рак поджелудочной железы. РЭА (раково-эмбриональный антиген) – неспецифический маркер (повышается при разных видах рака).

Исследование European Journal of Cancer показало, что опухолевые маркеры полезны только в комплексе с другими методами диагностики.

Повышенный маркер ≠ рак! Иногда они повышены при воспалении или доброкачественных процессах.

Кому нужно проходить онкоскрининг чаще?

Курение – риск рака легких.

Лишний вес – риск рака кишечника и груди.

Наследственность – если у родных был рак, скрининг нужен раньше.

Частое пребывание на солнце – риск меланомы.

ВОЗ утверждает, что до 50% случаев онкологии можно предотвратить, если следить за здоровьем и проходить скрининг вовремя!

Какие анализы могут спасти жизнь?

Женщинам:

Маммография – 1 раз в 1-2 года после 40 лет.

ПАП-тест и ВПЧ-тест – каждые 3-5 лет.

Мужчинам:

ПСА-анализ – с 40 лет.

Для всех:

Колоноскопия – после 45 лет.

КТ легких (курильщикам) – ежегодно.

Онкологические маркеры – при показаниях.

Главное – не бояться, а действовать! Чем раньше выявлена болезнь, тем больше шансов на полное выздоровление. Проверяй здоровье раз в год – и живи долго.