Иммунотерапия в онкологии: новая эра лечения или завышенные ожидания?

Иммунотерапия - один из ключевых прорывов современной онкологии. За последнее десятилетие она существенно изменила подходы к лечению некоторых онкопроцессов. Впрочем, вместе с научным прогрессом выросли и коммерческие ожидания.

Пациенты все чаще слышат утверждения вроде: "иммунотерапия лечит рак!". На самом деле ситуация гораздо сложнее . Стоит понимать, где иммунотерапия имеет доказанную эффективность, а где - остается перспективным, но пока экспериментальным подходом.

Как работает иммунотерапия?

Основная идея - стимулировать собственную иммунную систему пациента к распознаванию и уничтожению опухолевых клеток. Для этого применяют ингибиторы контрольных точек иммунного ответа (checkpoint inhibitors, CPI): PD-1, PD-L1 и CTLA-4. Эти препараты "снимают тормоза" с иммунного ответа, позволяя Т-клеткам атаковать опухоль.

Где эффективность доказана?

Меланома

Иммунотерапия изменила подходы к лечению метастатической меланомы. Современные комбинации CPI демонстрируют значительное улучшение общей выживаемости. В частности, в исследовании CheckMate использование комбинации Nivolumab + Ipilimumab обеспечило пятилетнюю выживаемость у 52%.

Видео дня

Немелкоклеточный рак легких

У пациентов с высоким уровнем PD-L1 (≥50%) монотерапия Pembrolizumab обеспечила медиану общей выживаемости 26,3 месяца против 13,4 месяца в группе химиотерапии.

Рак почки

Комбинация Nivolumab + Ipilimumab значительно улучшила выживаемость по сравнению с таргетной терапией.

Колоректальный рак

У пациентов с MSI-H метастатическим колоректальным раком иммунотерапия обеспечила объективный ответ более 50% с длительным контролем заболевания (Overman et al., Lancet Oncology 2018).

Где доказательства ограничены или отсутствуют?

На сегодня иммунотерапия не продемонстрировала значимой эффективности при таких опухолях:

глиобластома;

рак поджелудочной железы;

рак яичников (за исключением отдельных исследуемых подгрупп).

Несмотря на это, некоторые коммерческие клиники активно продвигают такие схемы лечения, что не имеет под собой надлежащей доказательной базы.

Побочные эффекты

Иммунотерапия не является "легким" лечением. Хотя она обычно лучше переносится, чем химиотерапия, риск серьезных иммуноопосредованных осложнений составляет до 30%.

Среди возможных осложнений: аутоиммунный колит, тиреоидит, пневмонит, гепатит и другие .

Финансовый аспект

Иммунотерапия - чрезвычайно дорогое направление лечения . Стоимость годового курса может достигать от $100 000 до $150 000, что является серьезным финансовым вызовом для пациентов, особенно в странах с частичным или полностью частным финансированием онкологической помощи.

Сухой остаток пациенту

Иммунотерапия открыла новые возможности в лечении некоторых видов рака и действительно продлевает жизнь тысячам пациентов.