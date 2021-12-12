Рак – вторая по значимости причина смерти в мире. Он характеризуется развитием аномальных клеток, которые неконтролируемо делятся и обладают способностью проникать и разрушать нормальные ткани тела.

Чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше вероятность благоприятного исхода, поскольку лечение наиболее эффективно на ранней стадии, когда опухоль небольшая и не распространилась. Поэтому важно знать о симптомах, которые не стоит игнорировать.

Симптомы не всегда свидетельствуют о развитии опухолевого процесса, однако если они сохраняются длительно, следует обратиться к врачу.

Почти половина больных раком худеет. Часто это один из признаков, который больной замечает первым.

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Если отдых не приносит облегчение и ощущение усталости сохраняется, это может быть признаком разных опухолевых процессов, например лейкемии или рака толстой кишки/желудка, вызывающего кровопотерю. Снижение веса, связанное с раком, тоже может привести к истощению.

Рак костей часто проявляется болевыми ощущениями с самого начала. Некоторые опухоли головного мозга вызывают головные боли, которые длятся несколько дней и не проходят при лечении. Также боль может быть поздним признаком рака.

Некоторые виды рака, например лимфома, вызывают жар в течение нескольких дней или даже недель. Поэтому при длительно повышенной температуре нужно обратиться к врачу, особенно при отсутствии других симптомов.

Не следует оставлять без внимания необычные/новые родинки либо другие новообразования на теле. Кожные проявления, такие как покраснения, необъяснимая сыпь и др. могут быть признаком лимфомы, рака печени, яичников или почек.

Пятна, которые кровоточат и не заживают, могут быть признаком рака кожи. Рак полости рта может начаться с язв во рту.

Кашель – один из признаков рака легких, а охриплость может означать рак голосового аппарата (гортани) или щитовидной железы.

Рак может вызвать появление крови там, где ее быть не должно. Кровь в фекалиях – симптом рака прямой или толстой кишки, а опухоли мочевыводящих путей могут привести к появлению крови в моче.

Такие виды рака, как лейкемия, лимфома и множественная миелома, могут повредить костный мозг, из-за чего снижается число эритроцитов. Опухоли, которые распространяются из других мест, могут вытеснять обычные эритроциты.

Наиболее распространенными видами рака у мужчин являются рак простаты, легких и толстой кишки.

Симптомы рака у мужчин включают:

Проблемы с мочеиспусканием: опухшая простата может затруднить мочеиспускание, вызвать болевые ощущения во время мочеиспускании или кровь в моче.

Уплотнение, боль или ломота в мошонке: может свидетельствовать о раке яичек.

У женщин чаще всего диагностируется рак груди, легких и колоректальный рак, несколько реже встречается рак матки, эндометрия, шейки матки, влагалища.

Симптомы рака у женщин включают:

Вагинальное кровотечение или выделения: если симптомы появляются между менструациями или после менопаузы, это может быть связано, например, с раком эндометрия.

Изменения аппетита: рак яичников может вызвать ощущение сытости или менять вкусовые предпочтения. Другие виды рака могут вызывать расстройство желудка или тошноту.

Изменения груди: резкие изменения в размере, шишка или уплотнение в груди, изменение сосков или выделения из них, пятна либо другие изменения на коже вокруг сосков.

Описанные симптомы не всегда означают рак и могут являться признаками других болезней. Для постановки диагноза важно своевременно обращаться к врачу и проводить регулярные скрининги.

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