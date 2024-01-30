Пожалуй, ни одно заболевание не окутано таким количеством мифов и страхов, как рак. Некоторые из них влияют на восприятие болезни, другие мешают человеку вовремя регировать. А третьи просто портят жизнь тревожным людям. Давайте разберемся: почему люди до сих пор доверяют стереотипам и чего действительно стоит бояться?

Фобии и борьба с ними

Страх – самое древнее и самое сильное из человеческих чувств, особенно страх неизвестного и как синоним – страх смерти. Поэтому так часто мы встречаем распространенный невроз – онкофобию (канцерофобию). Это состояние, когда человек без сознания и часто безосновательно боится рака! В таких случаях мы замечаем как человеческая фантазия буквально "парализующая" волевые решения личности. И вместо того, чтобы регулярно проверять состояние своего здоровья, получать исчерпывающую информацию от медицинских специалистов, наладить подлежащее коррекции, пересмотреть свой образ жизни, проработать эту фобию с психотерапевтом – человек продолжает бояться.

Видео дня

Поэтому первый "миф", что эмоции могут стать (возможно, косвенно) причиной онкологических заболеваний – совсем не миф! Конечно, есть ситуации, клинически определяемые как депрессия. Тогда функции мотивации и волевые деяния вследствие биохимических конфигураций в мозге совсем по другому проявлены. Конечно, канцерофобия к раку не приведет, но станет причиной того, что человек упустит самый ценный момент, когда нужно лечиться.

Чек-ап – залог успеха

Помните, что на ранних стадиях рак – не приговор, поэтому регулярные чек-апы (проверки, согласно графику возрастных обследований) – обязательны. Есть довольно простые и понятные схемы, несколько видоизменяющиеся, если вы в группе риска. К примеру:

УЗИ молочных желез (1 раз в полгода женщинам от 20 до 40 лет);

Маммография (1 раз в два года, для женщин старше 40 лет и 1 раз в год для женщин старше 50 лет);

Осмотр у гинеколога с цитологическим контролем (каждая женщина, после 18 лет, 1 раз в год);

Колоноскопия (1 раз в 5 лет, после 45 лет).

К эмоциональной сфере можно отнести и стресс, в котором мы живем. Кратковременный стресс полезен для человека (способствует мобилизации ресурсов организма для адаптации к новому). С ним связаны процессы обучения, усвоения новой информации и навыков. Когда процесс адаптации произошел – стресс исчезает. Долговременный стресс или дистресс – медленный убийца организма. Из-за постоянного действия гормонов стресса организм постоянно находится в повышенной "боевой готовности", то есть работает на "повышенных оборотах". Первым сыпется иммунитет, который и мешает развитию рака.

Второй миф, который мы часто слышим на приеме: есть такая "психологическая таблетка от онкологии". Этот тезис распространяется сторонниками психосоматики, которые считают, что неправильное отношение к жизни, особенности характера и личные обиды других могут стать причиной онкологического заболевания. В их понимании цепочка такова: ты жил неправильно и думал неправильно; следует понять, осознать и начать делать все правильно, и рак пройдет. Такое восприятие болезни отражает так называемое магическое мышление, это означает, что силой мысли можно изменить свое физическое тело. Не исключение в нашей практике, когда пациент исчезает, оставив лечение (или не начав его), в погоне за обещаниями гуру из медитаций, трансформаций и чего-то потустороннего. Можно ли силой мысли залечить перелом костей? Почему такое не приходит никому в голову? Ответ очевиден: рак до сих пор вызывает страх. Хотя прогресс в лечении онкологических болезней пока колоссальный! Действительно, лечение рака сложное и продолжительное. В некоторых случаях помочь пациенту выздороветь невозможно. Но научно доказанные и клинически подтвержденные протоколы лечения спасают примерно в 5 раз больше жизней, чем любые альтернативные методы.

Как случай необдуманного выбора отношения к лечению, приведу пример начала лечения Стива Джобса от рака поджелудочной железы. Вопреки тяжести такого диагноза, в его случае эффективное лечение было возможным. Однако он решил иначе, по сути отрицая проблему, полностью изменил свою жизнь, уехал на тропический остров, где в медитациях и строгом посту провел 9 месяцев. Однако болезнь прогрессировала и после его возвращения остановить развитие метастазирования удалось на очень короткое время... Известно, что он очень жалел о своем решении.

И третий миф, о котором я хотела бы поговорить: "мой дед пил-курил и до ста лет дожил!" Вот, по моему мнению, самая большая ошибка, которую может совершить каждый из вас. В открытых источниках есть достаточно много информации о причинах развития онкопатологии. Элементарный анализ указывает на то, что большую часть факторов риска несет в себе образ жизни человека, а не его генетическая составляющая.

Составляющие правильной профилактики и лечения

То есть здоровая пища, сон, физические регулярные нагрузки и отказ от пагубных привычек – это и есть лучшая профилактика рака. Интересные цифры: в 2020 году граждане Украины потратили почти 14 миллиардов гривен на лекарства, которые не предусмотрены современными стандартами лечения – без доказанной или сомнительной эффективности. На это лекарство ушло более четверти из тех средств, которые люди тратят на лекарства в целом. Конечно, я понимаю, что есть препараты, которые находятся в категории БАДов из-за того, что клинические исследования имеют длительный период, или у комиссии по Госконтролю есть вопросы к дизайну их исследования. Поэтому предлагаю быть внимательными к тому, что вы употребляете, и совещаться с медицинским специалистом по поводу их целесообразности. Многочисленные исследования не выявили никакой защиты от рака при потреблении "витаминок", а в некоторых случаях, например, с бета-каротином, риск заболевания может даже повыситься. Вместо этого есть куча продуктов с выраженными антиоксидантными свойствами, которые могли бы стать основой вашего рациона и помочь быть здоровее.

Относительно пагубных привычек: алкогольные напитки могут содержать не менее 15 канцерогенных соединений, включая ацетальдегид, акриламид, афлатоксины, мышьяк, бензол, кадмий, этанол, формальдегид и даже свинец. Самый токсичный продукт метаболизма алкоголя – ацетальдегид. В прошлом году более 4% случаев онкологических заболеваний в мире были связаны с употреблением алкоголя. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в научном издании The Lancet. Плохие новости: безопасной дозы, по-моему, нет.

Табакокурение является важнейшим фактором риска развития рака и является причиной примерно 25% случаев смерти от рака! Табак содержит никотин, признанный международными медицинскими организациями веществом, вызывающим наркотическую зависимость. Но кроме никотина в процессе горения выделяется более 6000 канцерогенных веществ в составе табачных смол. И именно они (а не никотин) прежде всего волнуют меня как врача.

И это настоящий камень преткновения онкологов! Например, снижение частоты курения среди населения некоторых развитых стран, например США и Великобритании, уже привело к снижению заболеваемости и смертности от рака легких и других форм рака, этиологически связанных с курением. Как они добились таких показателей? Прекратили демонизировать никотин и советуют бездымные альтернативы для курящих взрослых, где исключен процесс горения. Во многих случаях это ускорило отказ от курения сигарет. Приведу вам одну цитату из письма, написанного во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 53 известными защитниками общественного здравоохранения в 2014 году: "Потенциал продуктов для снижения вреда от табака в снижении тяжести болезней, связанных с курением, очень большой, и эти продукты могут стать одними из самых больших инноваций в сфере здравоохранения в 21 веке, возможно, спасая сотни миллионов жизней".

Попытайтесь для начала минимизировать риски, а потом и вовсе их исключить, чтобы не жить в страхе заболеть раком, а наслаждаться жизнью!