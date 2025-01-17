Молоко как профилактика рака: снижает ли оно риски?

С онкологическими заболеваниями многие годы ведут борьбу врачи и ученые всего мира. Каждое новое научное открытие, касающееся лечения и уменьшения рисков злокачественных новообразований – шаг к сохранению человеческой жизни. Недавно такой важный шаг в отношении уменьшение риска колоректальный рак, сделала исследовательская группа под руководством Оксфордского института. Результаты масштабного исследования показали – употребление молока может стать барьером перед риском заболеть.

Болезнь с высоким уровнем смертности

Колоректальный рак – рак толстой кишки, КРР, – различные по форме, локализации и гистологической структуре злокачественные образования отделов толстого кишечника (слепой, ободочной и прямой кишок). Среди всех злокачественных образований колоректальный рак занимает третье место в мире среди наиболее распространенных онкологических заболеваний по показателям 2022 года. Уровень заболеваемости и смертности от этой болезни постоянно растет. Наиболее распространена среди злокачественных опухолей КРР – аденокарцинома. По формам роста опухоли могут быть экзофитные, эндофитные и смешанные.

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В зависимости от тяжести патологий колоректального рака выделяют 0, I, II, III и IV стадии. Рак может распространяться на другие участки тела через соседние ткани, кровь и лимфатическую систему. Очень важно знать стадию рака, поскольку это определяет план лечения. Установление стадии – процесс, помогающий определить, распространился ли рак из толстой или прямой кишки на другие части тела.

Как определяются стадии колоректального рака?

Для определения стадии колоректальный рак врачи используют несколько диагностических тестов. Определение стадии может быть завершено только тогда, когда выполнены все рекомендованные врачом тесты. Тесты, которые может назначить врач, включают:

Биопсию с патологией опухоли и лимфоузлов

Анализ крови

Тестирование биомаркеров

Рентген грудной клетки

КТ

МРТ

ПЭТ тестирование.

Среди основных факторов риска колоректальный рак:

Хронические заболевания толстой кишки

Лишний вес

Вредные привычки

Нездоровое питание

Большое количество красного мяса в рационе

Возрастные изменения

Вредное производство.

Исследование пищевых продуктов по влиянию на риск колоректального рака

В 2001 году началось обширное, тщательно спланированное исследование пищевых факторов по установлению непосредственного влияния на риск колоректального рака. Его результаты опубликованы 8 января этого года в журнале Nature Communacation. Участницами исследования стали более полумиллиона – 542 778 женщин Великобритании. Исследовательская группа под руководством Оксфордского университета отслеживала потребление 97 пищевых факторов, чтобы выяснить, какие именно коррелируют с риском рака толстой кишки.

Перед началом исследования каждая из участниц заполнила подробную анкету о своих диетических привычках, а затем 7% женщин проходили контрольную 24-часовую оценку своей диеты онлайн. Среднее время наблюдения – 16,6 лет. В течение этого периода у 12 251 участницы был диагностирован колоректальный рак.

В процессе этого обширного перспективного исследования связи диеты и колоректального рака ученые обнаружили отчетливую связь между присутствием в рационе алкоголя и кальция. Для алкоголя показатель оказался положительным, для кальция (молока и молочных продуктов) – отрицательным.

Пищевые провокаторы рака толстой кишки

Тщательный анализ данных позволил ученым констатировать: 17 из 97 пищевых факторов имеют непосредственную связь с раком. Самым сильным негативным фактором влияния на риск заболеть колоректальным раком оказался алкоголь: каждые дополнительные 20 г (эквивалент кружки пива) алкоголя в день способствуют росту риска онкозаболевания на 15%. Благодаря полученным в процессе исследования данным ученые подтвердили, что алкоголь действительно значительно повышает риск заболеть колоректальным раком.

Следующими по силе влияния на риск заболеть КРР является обработанное мясо – признанное канцерогеном, и красное мясо – может считаться канцерогеном. Как показало исследование, комбинированное потребление этих видов мяса было связано с ростом риска колоректального рака на 8% – показатель для каждых 30 граммов в день.

Молоко – фактор защиты от колоректального рака

Ученым удалось определить фактор с наибольшим защитным эффектом против КРР. Как оказалось, наибольшее сопротивление колоректальному раку оказывает кальций. 300 г кальция в день – эквивалент стакана молока, ассоциируется со снижением риска КРР на 17%. Кроме того, авторы исследования констатировали: речь идет не только о потреблении кальция в виде диетической добавки – речь идет о естественном потреблении кальция в молоке и молочных продуктах – например, йогуртах.

Пока ученым не удалось установить, почему именно кальций так сильно влияет на риск колоректального рака. В настоящее время это точно неизвестно, но, согласно одной из гипотез, этот микроэлемент может связываться со свободными желчными кислотами в кишечнике и предотвращать их вредное воздействие на слизистую органа. Другие экспериментальные работы показали, что кальций также может оказать прямое влияние на ткань толстой кишки, например, способствовать дифференциации колоректальных эпителиальных клеток, усиливать апоптоз и уменьшать окислительное повреждение ДНК в слизистой толстой кишки. Однако, результаты проведенного исследования дали четкое представление о вполне конкретном диетическом факторе, который может существенно уменьшить риск колоректального рака – и это очень важно.

Ученые заключили: молочные продукты помогают защитить от колоректального рака и это в значительной степени или полностью обусловлено кальцием.

Другие полезные продукты для уменьшения риска колоректального рака

Среди 97 пищевых факторов, которые исследовались с точки зрения влияния на риски колоректального рака, полезными оказались:

- хлопья для завтрака;- фрукты;- цельнозерновые продукты;- клетчатка;- фолиевая кислота;- витамин С.

Как утверждают исследователи, эти факторы тоже способствуют уменьшению рисков КРР, хотя и в гораздо меньших значениях.

Молоко, как природный источник кальция, – продукт известный каждому человеку на генетическом уровне. Благодаря масштабному исследованию ученые раскрыли и подтвердили его уникальные свойства в качестве фактора, что может снизить риск колоректального рака. Следовательно, возможно, стоит задуматься о расширении своего повседневного рациона природными источниками кальция. Конечно, лучше предварительно посоветоваться с врачом о количестве и пропорциях.