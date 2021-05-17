Может ли скрининг выявить рак яичников на ранней стадии?

К сожалению, как выяснилось, скрининг на рак яичников не снизил раннюю смертность у женщин.

В последнем исследовании, анализ которого публикует Science Daily, были проанализированы данные более 200 000 женщин в возрасте от 50 до 74 лет, за которыми наблюдали в среднем 16 лет.

Женщины были случайным образом распределены в одну из трех групп:

- без скрининга;

- ежегодный скрининг с использованием ультразвукового сканирования;

- ежегодный мультимодальный скрининг, включающий анализ крови с последующим ультразвуковым сканированием в качестве теста второй линии.

Крупномасштабное рандомизированное исследование ежегодного скрининга на рак яичников, проведенное исследователями UCL, не привело к снижению смертности от этого заболевания, несмотря на то, что один из проверенных методов скрининга выявлял рак ранее.

Результаты Совместного исследования скрининга рака яичников в Великобритании (UKCTOCS) были опубликованы в отчете в медицинском журнале The Lancet.

В Великобритании ежегодно от рака яичников умирают 4000 женщин. Обычно это заболевание не диагностируется, пока оно не находится на поздней стадии и уже не поддается лечению. UKCTOCS был разработан для проверки гипотезы о том, что надежный метод скрининга, позволяющий выявить рак яичников раньше, когда лечение будет более эффективным, может спасти жизни.

Исследователи обнаружили, что, хотя подход с использованием мультимодального тестирования преуспел в выявлении рака на ранней стадии, ни один из методов скрининга не привел к снижению смертности.

Профессор Уша Менон (MRC Clinical Trials Unit, UCL), ведущий исследователь UKTOCS, сказал: "Мы разочарованы, так как это не тот результат, на который мы и все участники исследования надеялись и работали в течение стольких лет. Чтобы спасти жизни, нам потребуется лучший скрининговый тест, который выявляет рак яичников раньше и у большего числа женщин, чем стратегия скрининга, которую мы использовали".

Женщины в возрасте от 50 до 74 лет участвовали в исследовании в период с 2001 по 2005 годы. Скрининг длился до 2011 года и представлял собой либо ежегодный анализ крови с отслеживанием изменений уровня белка CA125, либо ежегодное ультразвуковое исследование влагалища. Около 100 000 женщин были отнесены к группе без скрининга, и более 50 000 женщин были отнесены к каждой из групп скрининга.

Скрининг крови выявил на 39% больше раковых заболеваний на ранней стадии (стадия I / II), при этом выявляя на 10% меньше раковых заболеваний на поздних стадиях (стадия III / IV) по сравнению с группой без скрининга. Не было разницы в стадии рака, обнаруженного в группе, получавшей УЗИ, по сравнению с группой, не проходившей скрининг.

Первоначальный анализ смертей в испытании был проведен в 2015 году, но в то время не было достаточно данных, чтобы сделать вывод о том, снизил ли скрининг смертность. Изучив данные последующих пятилетних наблюдений за вовлеченными женщинами, исследователи теперь могут сделать вывод, что скрининг не спас жизни.

Профессор Махеш Пармар, директор отделения клинических исследований MRC в UCL и старший автор статьи, сказал: "За последние 10 лет с момента завершения скрининга в нашем исследовании произошли значительные улучшения в лечении запущенных заболеваний. Наше исследование показало, что скрининг неэффективен у женщин, у которых нет никаких симптомов рака яичников; у женщин, у которых есть симптомы, ранняя диагностика в сочетании с этим лучшим лечением все же может иметь значение для качества жизни и, возможно, улучшить результаты. Кроме того, быстрое получение диагноза, независимо от стадии рака, чрезвычайно важно для женщин и их семей".

Профессор Ян Джейкобс из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW Sydney), соисследователь, который руководил программой исследований скрининга рака яичников с 1985 года и который был ведущим исследователем UKCTOCS с 2001 по 2014 год, сказал: "Я благодарю тысячи женщин, медицинских работников и исследователей, благодаря которым это исследование стало возможным. Стратегия мультимодального скрининга позволила выявить рак яичников на более ранней стадии, но, к сожалению, не спасла жизни. Это глубоко разочаровывает".

Профессор Джейкобс отметил: "Скрининг населения на рак яичников может быть поддержан только в том случае, если в будущем рандомизированном контролируемом исследовании будет показано, что тест снижает смертность. Я по-прежнему надеюсь, что в конечном итоге будет найден новый эффективный скрининговый тест".

Участники пожертвовали огромное количество образцов и данных для будущих исследований. Этот ресурс, именуемый UKCTOCS Longitudinal Women's Cohort (UKLWC), в настоящее время используется исследователями во всем мире, помогая улучшить понимание рака яичников, а также других видов рака и других заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания.

Исследователи говорят, что это исследование также помогло понять, как лучше всего разработать, провести и проанализировать крупномасштабное рандомизированное клиническое испытание, особенно на лицах, у которых нет признаков заболевания. Эти идеи будут полезны для будущих исследований во всех областях здравоохранения. Это также способствовало достижениям в оценке риска, профилактике и диагностике рака яичников.

"Скрининг предназначен для людей без симптомов, поэтому все же важно, чтобы, если вы заметили необычные или стойкие изменения, вы поговорили со своим врачом. Симптомы рака яичников могут быть довольно расплывчатыми и похожими на симптомы, вызванные менее серьезными состояниями. Будь то необходимость чаще ходить в туалет, боль, вздутие живота или что-то еще, посоветуйтесь с вашим терапевтом - в большинстве случаев это не рак, но лучше проверить это".

Мы благодарим всех, кто принял участие

Афина Ламнисос, генеральный директор The Eve Appeal, сказала: "К сожалению, эта исследовательская программа не показала снижение смертности от рака яичников и поэтому не может быть рекомендована в качестве национальной программы скрининга".

"Более ранняя диагностика рака яичников часто сокращает объем и интенсивность лечения, и это имеет решающее значение для женщин, больных раком и их семей. Возможно, это дало им провести больше драгоценного времени со своими близкими".

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