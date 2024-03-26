Остеосаркома - злокачественная опухоль костей, которая входит в тройку самых распространенных видов рака у подростков. Заболевание опасно тем, что приводит к ампутации конечностей в молодом возрасте. Остеосаркома успешно лечится хирургическим вмешательством и химиотерапией, однако врачам не всегда удается избежать инвалидизации пациента.

Чтобы добиться более успешной и безопасной ремиссии, немецкие врачи дополнили классический протокол терапии вакциной дендритными клетками. Как утверждают эксперты, это позволяет более эффективно контролировать остеосаркому, избегая ампутации конечностей. Лечение дендритными клетками доступно во многих западных клиниках для пациентов со всего мира.

Какие преимущества имеет вакцинация дендритными клетками?

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Терапия дендритными клетками показана пациентам как при первичной остеосаркоме, так и метастатической, при которой опухоли распространяются в кость из других тканей. Прежде чем начать лечение, важно выяснить все очаги опухоли. Для этого пациент проходит рентгенографию, остеосцинтиграфию, МРТ, ПЭТ/КТ.

Чтобы подтвердить диагноз, врачи также проводят инцизионную или пункционную биопсию. Инцизионная биопсия предполагает удаление небольшой части пораженной кости, в во втором случае материал получают с помощью пункционной иглы. Полученный материал используют для изготовления индивидуальной вакцины.

Лечение дендритными клетками можно проводить перед и после операции, а также тогда, когда оперативное вмешательство невозможно провести. Вакцинация усиливает иммунитет, помогая организму разрушать злокачественные клетки.

Индивидуальный подход: изготовление вакцины и терапия

Процедуру также проводят перед операцией и одновременно с химиотерапией. Предоперационная химиотерапия длится 2 месяца, что позволяет провести полный курс вакцинации дендритными клетками и сформировать противоопухолевый иммунитет.

Поскольку остеосаркома очень быстро развивается и проникает в кровеносные сосуды, операция не всегда оправдана, ведь помимо первичной опухоли, метастазы распространяются по всему организму. В таком случае операция лишь ослабит пациента, поэтому эксперты рекомендуют вакцину с дендритными клетками.

Вакцину для каждого пациента изготавливают индивидуально, поскольку терапия направлена против конкретной опухоли. Для этого сначала проводят лейкаферез - процедуру, при которой отбираются из крови иммунные клетки для получения дендритных клеток.

Для получения вакцины к дендритным клеткам добавляют антигены опухоли – материал, полученный после удаления опухоли или биопсии. После введения препарата в организм они будут находить такие же антигены, помогая иммунитету разрушать эти клетки.

Вакцину с дендритными клетками вводят в область опухоли: чаще всего это коленный или плечевой сустав. Курс терапии составляет 4 инъекции с интервалом в 1 неделю. Инъекции делают амбулаторно, в режиме дневного стационара.

Насколько эффективны дендритные клетки в лечении остеосаркомы?

По данным исследований, остеосаркома связана с повышенным уровнем неактивных дендритных клеток, поэтому введение вакцины показывает хорошие результаты лечения. В то время как химиотерапия может быть не всегда эффективной даже в случае применения 3-4 препаратов.

Для многих пациентов иммунотерапия – это единственный шанс на ремиссию. К тому же после терапии дендритными клетками в последние десять лет врачи больше не ампутируют конечности подростков и молодых людей. Иммунотерапия позволяет эффективно бороться с остеосаркомой, сохранив жизненно важные органы.

Клинические исследования также показали, что терапия дендритными клетками вызывает регресс опухолей даже у тех пациентов, которые не могут пройти хирургическое лечение.

Эксперты также отмечают снижение частоты рецидива заболевания.Если после стандартного лечения рецидив развивается у 30% пациентов, то в случае вакцинации дендритными клетками данный показатель снижается до 12-15%.

Как пройти вакцинацию при остеосаркоме?

Вакцинацию дендритными клетками проводят ряд специализированных европейских и американских клиник. Записаться в клинику на терапию можно на любом этапе, включая обследование, операцию или лишь вакцинацию. Многие иностранные клиники предоставляют услуги пациентам из других стран со снижением стоимости до 50% за счет исключения налогов.

Терапия дендритными клетками - один из самых современных и эффективных методов лечения, который снижает риски побочных эффектов и рецидива остеосаркомы. В отличии от оперативного вмешательства и химиотерапии, процедура защищает молодых пациентов от ампутации конечностей.

Вакцинация позволяет добиться ремиссии с пятилетней выживаемостью без риска инвалидизации. По мнению экспертов, в скором будущем терапия дендритными клетками может стать ключевой процедурой в лечении всех видов рака.