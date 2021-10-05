Обычный анализ крови может помочь в раннем выявлении рака

Обычный анализ крови может дать больше результатов, чем предполагалось ранее. Такой вывод можно сделать из завершенного недавно анализа более 3 миллионов канадских историй болезни. Результаты исследования опубликованы в августе в JAMA Network Open.

Обнаружение тромбоцитоза было связано со значительным повышением риска некоторых видов рака через 5 лет. В целом, высокое количество тромбоцитов увеличивало в 2,7 раза вероятность выявления солидной опухоли в течение 2 лет.

Раковые образования, наиболее вероятно связанные с неожиданным тромбоцитозом (количество тромбоцитов >450 x 10 9 / л), известны своей поздней диагностикой из-за отсутствия ранних симптомов.

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Риск развития рака увеличился:

яичников – в 23,3 раза, это самый высокий показатель;

поджелудочной железы – в 3,8 раза;

шейки матки – в 3,5 раза.

Рак легкого был в 4,4 раза более вероятен в течение 2 лет среди пациентов с тромбоцитозом по сравнению с пациентами с нормальным количеством тромбоцитов.

С обнаружением тромбоцитоза рак груди, простаты и щитовидной железы связан не был.

По словам Стивена Народа, доктора медицины, директора отдела исследования семейного рака груди в Исследовательском институте женского колледжа в Торонто, результаты не были неожиданными, но масштаб поразил ученых.

Народ призвал врачей, особенно тех, кто работает в первичной медико-санитарной помощи, принять к сведению, что повышенный уровень тромбоцитов может быть ассоциирован с раком легких, толстой кишки и яичников.

Аналогичные результаты были недавно получены из Великобритании. Исследование старшего научного сотрудника Эксетерского университета Сары Бейли, результаты которого были опубликованы в прошлом году в Британском Журнале общей практики, также выявило связь между заболеваемостью раком и повышенным уровнем тромбоцитов.

Однако, в отличие от канадского исследования, группа под руководством Бейли смогла выделить тех пациентов, у которых были тревожные симптомы рака. Бейли и ее коллеги обнаружили, что две трети мужчин старше 65 лет не имели зарегистрированных тревожных признаков рака в течение 21 дня до проведения анализа крови с подсчетом тромбоцитов.

Исследование также показало, что риск рака был повышен даже у некоторых пациентов с нормальным количеством тромбоцитов. Например, для мужчин в возрасте 60 лет и старше рак легких был в 4,7 раза более вероятен среди людей с высоким-нормальным числом (≥326 x 10 9 / л).

Хотя данные исследования ученых из Великобритании говорят о том, что обычное обнаружение тромбоцитоза может раскрыть неожиданные формы рака, Бейли осторожно относится к подсчету тромбоцитов как к новому инструменту скрининга рака. В комментариях она сказала, что исследование проводилось не у бессимптомных пациентов, а у людей, которые обратились к своему терапевту из-за признаков болезни.

Эффективность измерения уровня тромбоцитов у бессимптомных пациентов для диагностирования рака по результатам этого исследования установить нельзя. По словам Бейли, пока рано основывать свои выводы на абсолютных значениях, и повышение количества тромбоцитов может быть более полезным с клинической точки зрения. Тем не менее, врачи должны следить за любым необъяснимым увеличением количества тромбоцитов, независимо от того, превышает ли это повышенное значение локальный порог, применяемый для определения тромбоцитоза.