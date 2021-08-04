Применение антибиотиков увеличивает риск возникновения рака

Колоректальный рак (colorectal cancer, CRC) – часто встречаемое полиэтиологическое заболевание. Согласно завершенному недавно исследованию, вероятно есть связь между развитием рака толстой кишки, особенно у молодых людей, с воздействием антибиотиков. Также можно предположить, что антибиотикотерапия может способствовать увеличению количества случаев CRC.

Исследование "случай – контроль" проводилось с использованием данных первичной медико-санитарной помощи в Шотландии. Результаты были представлены в начале июля на Всемирном конгрессе ESMO по раку желудочно-кишечного тракта 2021 года.

Как показал анализ, использование антибиотиков в анамнезе людьми моложе 50 лет увеличивает риск развития рака толстой кишки (но не прямой кишки) на 49%.

По словам одного из авторов, Сары Перротт, это первое исследование, устанавливающее связь использования антибиотиков с риском раннего начала рака толстой кишки – болезни, которая в течение последних двух десятилетий растет со скоростью не менее 3% в год.

Ненужное использование антибиотиков вызывает растущую озабоченность во всем мире. Они неэффективны при вирусных заболеваниях, также они не всегда необходимы, поскольку иногда организм способен отразить инфекцию самостоятельно. Ненужные рецепты на антибиотики составляют не менее 30% амбулаторных рецептов антибиотиков в США.

Детали исследования

Согласно предыдущим исследованиям, у пожилых людей значительные изменения в структуре и разнообразии микробиома кишечника, вызванные терапией антибиотиками, оказывают влияние на развитие CRC. Однако влияние использования антибиотиков на раннее начало болезни до этого не исследовалось.

Для выявления случаев CRC использовались записи первичной медико-санитарной помощи "случай – контроль", диагностированных в Шотландии в период 1999-2011 год.

Пациентов разделили по возрасту, когда был поставлен диагноз – до 50 лет и старше. Больных с диагнозом CRC сопоставили с 5 людьми из контрольной группы. Всего было включено 7903 пациента с CRC (у 5281 из них был рак толстой кишки, а у 2622 – рак прямой кишки) и 30 418 пациентов из контрольной группы.

Было установлено, что использование антибиотиков:

связано с повышенным риском раннего и более позднего начала рака толстой кишки;

связано с повышенным риском рака проксимального отдела толстой кишки у молодых пациентов, но не у людей старшего возраста (это может быть связано с небольшим размером выборки в этой подгруппе);

не связано с повышенным риском рака прямой кишки с ранним или более поздним началом.

Комментарии исследователей и экспертов

Обычно развитие CRC связывают со многими причинами, среди которых нездоровая пища, алкоголь, сладкие напитки и ожирение. Однако результаты исследования показывают важность отказа от ненужных антибиотиков, особенно у детей и молодых людей.

После завершения этого проекта исследователи намерены продолжить работу и выяснить, существует ли связь между терапией антибиотиками и изменениями в микробиоме. Это может быть причиной большей восприимчивости толстой кишки к раку.

По словам доктора медицинских наук, отделение медицинской онкологии, Больница Сан-Мартино, Генуя, Альберто Собреро, у более молодых пациентов с раком толстой кишки обычно худший прогноз, чем у людей пожилого возраста, поскольку им обычно диагноз ставится позже. Врачи с меньшей вероятностью будут обследовать пациента с дискомфортом в животе на предмет рака толстой кишки в 30 лет, чем в 70 лет.

Большинство комментаторов исследования согласились с тем, что для подтверждения связи между бесконтрольным приемом антибиотиков и развитием CRC исследование нужно продолжить. Однако полученные результаты могут стать дополнительным сигналом к тому, что антибиотики должны применяться исключительно по показаниям, поскольку могут подвергать людей повышенному риску рака.

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