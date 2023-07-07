Природная защита от рака: овощи со знаком плюс

Чтобы сохранить здоровье, нужно многое знать, - считал легендарный врач и ученый Средневековья Авиценна. В эпоху высоких технологий мы все чаще возвращаемся к главному источнику знаний - Природе. Любимая многими белокочанная и цветная капуста, брокколи, руккола, шпинат и редис - овощи семейства Крестоцветные содержат кладезь антиоксидантов, которые могут предотвратить рак. Чем так полезны эти овощи? И почему они должны быть в вашей тарелке?

Что такое крестоцветные овощи?

Если вы ищете овощи, богатые витаминами, минералами и обладающие противораковыми свойствами, обратите внимание на овощи семейства крестоцветных. Брокколи, листовая зелень, все сорта капусты обладают выраженными противораковыми свойствами. Их легко найти в супермаркетах и на рынках, и они являются одними из самых богатых питательными веществами овощей.

Их называют крестоцветными, потому что их четырехлепестковые цветки похожи на распятие или крест. А насыщенные цвета свидетельствуют о том, насколько они богаты питательными веществами.

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"Лучшее эмпирическое правило для зелени, овощей и фруктов - это цвет. Чем он темнее, тем больше в них полезных нутриентов. Например, шпинат содержит больше витаминов и минералов, чем салат айсберг", - объясняет врач-диетолог Амбер Соммер.

К представителям семейства крестоцветных относятся:

белокочанная и краснокочанная капуста;

руккола;

брокколи;

брюссельская капуста;

цветная капуста;

все сорта листовой капусты;

редис дайкон, хрен;

кресс водяной, салат Айсберг и все другие сорта салатных листьев.

Что полезнее? Как овощи защищают от рака?

Принадлежность к одному роду означает, что крестоцветные овощи имеют много схожих характеристик.

"Как группа, крестоцветные овощи приносят одинаковую пользу для здоровья. Я бы не сказала, что что-то "лучше" или "хуже". Каждый из них имеет свой уникальный состав, поэтому важно включить разнообразие в свой рацион", - говорит Соммер.

Крестоцветные овощи являются богатым источником соединений, известных как глюкозинолаты, которые могут помочь в борьбе с раком.

Ряд научных исследований показывает: диета, богатая крестоцветными овощами, может снизить уровень заболеваемости различными видами рака, включая рак груди, поджелудочной железы, мочевого пузыря, легких, простаты и толстой кишки.

Крестоцветные могут также нейтрализовать такие опасные вещества как нитрозамины и углеводороды, которые содержатся в вяленой, жареной на костре рыбе или мясе, в копченостях, маринадах, соусах. Эти опасные соединения обладают выраженным канцерогенным действием.

Клетчатка, витамины К и С, фолиевая кислота

Все крестоцветные овощи содержат много растворимой и нерастворимой клетчатки. Пищевое волокно стабилизирует уровень сахара в крови, снижает холестерин и дольше сохраняет чувство сытости. Нерастворимая клетчатка поддерживает здоровые кишечные бактерии, помогает смягчить и увеличить объем стула.

Витамин С известен своими иммуностимулирующими и ранозаживляющими свойствами. Он также помогает защитить глаза, улучшает усвоение железа и способствует здоровью кожи. Когда речь идет об этом витамине, мало кто вспоминает, что кроме цитрусовых и ягод, есть еще листовая зелень.

Всего лишь одна порция (100-150 г) свежего салата из капусты или рагу из брокколи и цветной капусты обеспечат вас суточной дозой витамина С.

Витамин К называют электростанцией, которая способствует росту костей и правильному свертыванию крови. Витамин B9 (фолиевая кислота) способствует формированию эритроцитов и ДНК. Это особенно важно для беременных, поскольку может помочь снизить вероятность врожденных дефектов. А овощи семейства крестоцветных - одни из лучших источников витаминов К и фолиевой кислоты.

Сколько вам надо? Порция для здоровья

Диетологи рекомендуют большинству людей съедать около 2,5 чашек овощей каждый день, включая крестоцветные овощи. Помимо полезных свойств для здоровья, еще одна причина любить овощи семейства крестоцветных заключается в том, что их легко готовить и комбинировать с другими овощами.

Свежие салаты, овощные рагу, запеканки, омлеты, супы, смузи, протушенные овощи - крестоцветные универсальны для ежедневного рациона.

Все овощи и зелень играют важную роль в здоровом питании. Доктор Соммер делится еще одной формулой: "Здоровая диета должна включать широкий спектр продуктов. Мы призываем людей "есть радугу".

То есть наслаждаться разнообразием цветов и вкусов фруктов и овощей. Таким образом, вы можете быть уверены, что получаете множество витаминов и минералов, которые поддерживают ваше тело здоровым. Ведь все здоровые люди любят жизнь, - говорил Генрих Гейне.