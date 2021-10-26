Рак – диагноз, меняющий все

Онкологию выявляют у тех, кто не практикует ежегодные скрининги, и у тех, кто регулярно проверяет состояние своего здоровья. Диагноз рак подобен мине замедленного действия. И всегда – это испытание.

У людей, столкнувшихся с раком, свой, отдельный мир – свои термины, истории, потребности, победы и поражения. Недавно в ФБ Марина Лобановская поделилась личной историей встречи с раком. Это как раз тот случай, когда человек не имеет отягощенной по онкологии наследственности и тщательно проверяет состояние здоровья, потому что точно знает ради чего – ради маленькой дочери.

А проблемы начались с мастита, который Марина лечила дважды, соблюдая все предписания врачей. По совету врача она решила провериться на онкологию, которая в результате и была диагностирована.

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После постановки диагноза история каждого складывается по-разному. В удачных случаях помогает хирургическое вмешательство, в других – требуется длительное и дорогостоящее лечение, как и у Марины.

При финансовых трудностях часто опускаются руки, потому что сложно попросить о помощи. Но где обычному человеку, не готовившемуся к такому удару судьбы, взять 1 245 000 грн? И от решения этого вопроса зависит не просто здоровье, но и жизнь.

Согласно данным Национального канцер-реестра, об онкологическом диагнозе сообщают ежедневно 373 жителям Украины. И как показывают социологические исследования, в одном из шести случаев люди отказываются от лечения из-за его высокой стоимости.

Помимо финансовых трудностей есть и масса других проблем, с которыми человек до постановки диагноза никогда не сталкивался: какие методы лечения эффективны, можно ли получить бесплатно лекарства, как выбрать врача?

В дополнение к этому нужно принять ряд важных решений, в т. ч. на случай негативного результата лечения: как справиться с чувством вины, как сообщить об этом родным и друзьям, кто будет растить детей? А еще – как провести остаток жизни, если не повезет или наоборот, повезет, и врач озвучит заветное слово "ремиссия".

Люди, победившие рак, называют себя "онкоживыми". Это сообщество, практически каждый из которого готов поделиться своим опытом, помочь и поддержать. Примером такого объединения в Украине является Phoenix World / ONCO community, группа на ФБ. Часто опору можно найти и просто среди друзей. Так или иначе, в борьбе за свою жизнь лучше заручиться поддержкой, поскольку в одиночку это невероятно сложно.