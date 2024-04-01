Избегайте обезвоживания, выбирайте фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирный белок, - рекомендуют диетологи пациенткам с раком молочной железы. По мнению экспертов, также предпочтительны перекусы и небольшие порции в течение дня вместо больших порций.

Именно сбалансированная диета может обеспечить организм питательными веществами, необходимыми для поддержания сил в период терапии. Доктор медицинских наук и врач-диетолог Анна Тейлор рассказала, как правильно питаться и каких продуктов избегать для поддержания иммунной системы.

Баланс калорий и небольшие порции

Во время терапии рака молочной железы пациенты чаще всего сталкиваются с плохим аппетитом, однако именно в этот период питание играет ключевую роль:

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"Сбалансированная диета поддерживает здоровую иммунную систему, баланс электролитов и мышечную массу. Это также дает вам энергию и помогает бороться с усталостью, которая так часто связана с лечением рака", - говорит Тейлор.

Не забывайте регулярно питаться в течение дня, выбирая продукты из основных групп продуктов: фрукты, овощи, белки, цельнозерновые продукты, полезные жиры и нежирные молочные продукты.

Тейлор предлагает пять-шесть небольших приемов пищи в день, поскольку они с меньшей вероятностью вызовут неприятные побочные эффекты, такие как тошнота, рвота или диарея.

"Наш организм может усвоить только определенное количество еды за один раз, поэтому распределение еды небольшими частыми приемами пищи помогает получить максимальную пользу от каждого приема пищи, что особенно важно при раке молочной железы", - утверждает диетолог.

К тому же если у вас плохой аппетит, большая тарелка еды может вас полностью отпугнуть. Небольшой обед или перекус могут оказаться более привлекательными, и у вас будет больше шансов их съесть.

Обратите особое внимание на белок

Белок, который помогает поддерживать мышечную массу, в основном содержится в таких продуктах как:

мясо, птица и яйца;

рыба и морепродукты;

фасоль и чечевица;

орехи и семена;

соевые продукты;

молочные продукты:

меньшее количество белков содержится в овощах и цельнозерновых продуктах.

"Потребности в белке у всех разные, но лечение рака увеличивает ваши потребности в белке. Хорошее эмпирическое правило - включать белок по крайней мере три-четыре раза в день", - рекомендует Тейлор.

Примеры: яйца на завтрак, греческий йогурт на обед, курица на ужин и творог или орехи в качестве закуски.

Избегайте обезвоживания

Поддержание гидратации всегда важно, особенно во время лечения рака молочной железы. Некоторые распространенные побочные эффекты лечения рака могут включать рвоту, диарею, снижение аппетита или лихорадку, что может способствовать обезвоживанию организма .

"Если у вас рвота или диарея, раствор для замены электролитов - лучший способ защиты от обезвоживания, но даже простая вода - отличный вариант", - говорит эксперт.

Чтобы поддерживать водный баланс, выпивайте 2-3 литра жидкости в день. Поскольку потребность в жидкости обычно выше во время лечения рака, диетолог рекомендует пить жидкость в течение дня, что позволит органам лучше фильтровать отходы и токсины.

Продукты для борьбы с раком молочной железы

Когда вы сталкиваетесь с раком молочной железы, у вас может возникнуть соблазн увеличить потребление витаминов и минералов с помощью добавок. Вместо этого ешьте радугу, то есть радугу ярких продуктов.

"Никакая добавка не сможет заменить разнообразную диету, поэтому не прибегайте к таблеткам. Продукты растительного происхождения, такие как фрукты, овощи, бобы, зерновые, орехи и семена, содержат фитонутриенты - природные химические вещества, поддерживающие здоровье человека", - отмечает врач.

Фитонутриенты во многом определяют цвет продукта, поэтому, чем ярче цвет, тем больше вероятность того, что он богат фитонутриентами. К распространенным продуктам, которые содержат важные фитохимические вещества, относятся:

Каротиноиды : темно-желтые/оранжевые/зеленые овощи и фрукты.

темно-желтые/оранжевые/зеленые овощи и фрукты. Изотиоцианаты: горчица, хрен и крестоцветные овощи.

горчица, хрен и крестоцветные овощи. Фенольные соединения: чеснок, зеленый чай, соевые бобы, зерновые, крестоцветные овощи и льняные семечки.

чеснок, зеленый чай, соевые бобы, зерновые, крестоцветные овощи и льняные семечки. Флавоноиды : большинство фруктов и овощей.

большинство фруктов и овощей. Органо-сульфиды: чеснок, лук, лук-порей, лук-шалот и огуречные овощи.

чеснок, лук, лук-порей, лук-шалот и огуречные овощи. Изофлавоны: соевые бобы, бобовые и льняное семя.

соевые бобы, бобовые и льняное семя. Индолы: крестоцветные овощи - брокколи, цветная капуста, белокочанная и брюссельская капуста.

Что есть во время лечения рака молочной железы?

Если лечение рака не вызвало каких-либо побочных эффектов, связанных с питанием, которые ограничивают вашу способность есть или переваривать пищу, вы можете придерживаться здоровой диеты, - отмечает Тейлор.

Фрукты и овощи

Старайтесь съедать пять порций фруктов и овощей ежедневно. Они содержат антиоксиданты и имеют антиэстрогенные свойства. Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, белокочанная и брюссельская капуста, богаты фитохимическими веществами, и их особенно полезно включать в свой рацион.

Цельнозерновые и другие источники клетчатки

Постарайтесь получать от 25 до 30 г клетчатки, например, употребляя цельнозерновые продукты - необработанные продукты с высоким содержанием сложных углеводов, клетчатки, фитохимических веществ, витаминов и минералов.

По данным исследования китайских ученых из Университета Сучжоу, высокое потребление клетчатки может иметь положительный эффект, меняя гормональное действие рака молочной железы и других гормонозависимых видов рака.

Убедитесь, что хотя бы половина зерновых в вашем рационе - цельнозерновые, например, овес на завтрак, цельнозерновой хлеб на обед или коричневый рис на ужин.

"Еще один способ добавить клетчатку и сложные углеводы - выбрать в качестве перекуса орехи или семена.

Нежирный белок и соя

Если вы хотите получить хороший источник белка, увеличьте потребление птицы, рыбы и бобовых, таких как фасоль и чечевица. Сведите к минимуму потребление обработанного мяса, например, вяленого, маринованного и копченого.

Регулярное употребление обработанного мяса связано с повышенным риском развития некоторых видов рака. Обработанное мясо также содержит натрий, что может повысить кровяное давление.

Соя - отличный источник растительного белка, безопасный в умеренных количествах. Это означает, что вы можете съедать одну-две порции цельных соевых продуктов в день: например, тофу, эдамаме и соевое молоко.

Тейлор также отметила продукты, которых следует избегать при раке молочной железы: сырые или недоваренные мясо, рыба, птица, яйца; непастеризованные молочные продукты, остатки еды, которым больше 3 дней. Диетолог также рекомендует ограничить кофеин, поскольку он вызывает обезвоживание.

От употребления алкогольных напитков эксперт советует вовсе отказаться, наводя результаты крупного исследования с участием 105 тыс. женщин. По данным исследователей, употребление 3 и больше бокалов вина в неделю на протяжении всей жизни увеличивает риск развития рака молочной железы у женщин на небольшой, но значительный процент.