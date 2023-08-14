В США одобрили инновационный препарат от рака крови

Миелома - одно из самых опасных и неизлечимых заболеваний кроветворной системы, которое поражает костный мозг и кости, вызывая аномальные переломы и костные боли. Talvey - новое слово в терапии множественной миеломы: первый препарат от компании Johnson & Johnson, разработанный для нового метода лечения рака крови. Эксперты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA одобрили медикамент, предупредив об опасных побочных действиях.

Как действует новая антираковая формула?

Новый препарат Talvey от торговой марки Johnson&Johnson разработан на основе биспецифических антител, которые способствуют объединению раковой и иммунной клеток. По данным разработчика, новый метод терапии позволит иммунной системе организма устранить раковые клетки.

Это первый в своем роде препарат, нацеленный на белок GPRC5D, который присутствует в раковых плазматических клетках.

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Терапия с медикаментом Талви рекомендована в форме подкожной инъекции еженедельно или 1 раз в две недели для лечения пациентов с рецидивирующей множественной миеломой, которые ранее проходили более 4-х стадий лечения. В зависимости от веса, назначенной дозировки и продолжительности лечения пациента, медикамент в среднем обойдется в 45 000 дол. в месяц.

По оценкам самого производителя J&J, стоимость средней продолжительности лечения от 6 до 8 месяцев с помощью нового препарата будет составлять от 270 000 до 360 000 долларов.

Эффективность и побочные действия

По статистике более чем у 35 000 человек в США диагностирована миелома. Эксперты считают, что пациентам нужны новые методы лечения, поскольку болезнь все еще остается неизлечимой.

"Сегодняшнее одобрение Talvey предоставляет пациентам новый подход к лечению рецидивирующего или рефрактерного заболевания, что является долгожданным событием для сообщества миеломистов", - считает президент Фонда исследований множественной миеломы Майкл Андреини.

Один из разработчиков препарата - доктор медицинских наук, руководитель глобального терапевтического направления онкологии Janssen Research & Development Питер Лебовиц отметил:

"Одобрение Talvey демонстрирует нашу приверженность к расширению нашего портфеля лекарств, чтобы помочь удовлетворить потребности пациентов, которые продолжают сталкиваться с проблемами, связанными с этим сложным гематологическим злокачественным новообразованием".

Данные промежуточных испытаний показали, что 73,6% пациентов после лечения препаратом Талви добились частичного или полного исчезновения рака в организме.

Несмотря на эффективность терапии, ученые предупредили об опасных побочных действиях Talvey: у пациентов высокие риски агрессивного иммунного ответа и неврологической токсичности. До сегодняшнего дня множественная миелома считалась неизлечимым заболеванием. Средняя продолжительность жизни пациентов с таким диагнозом длится до 3 лет. Ученые надеются, что новая терапия позволит пациентам полностью победить болезнь.