Жидкая биопсия: высокая точность и скорость диагностики рака

Использование жидкой биопсии для диагностики плоскоклеточного рака головы и шеи, ассоциированного с вирусом папилломы человека (ВПЧ) более точное, быстрое и менее дорогостоящее, чем стандартная биопсия тканей. К такому выводу пришли ученые, завершившие проспективное обсервационное исследование.

Как сообщил Дэниел Л. Фаден, доктор медицины из Массачусетской больницы общего профиля, чувствительность и специфичность этого подхода на основе ДНК ВПЧ в циркулирующей опухоли с положительной и отрицательной прогностической ценностью составила 98,4% и 98,6% соответственно.

Кроме того, жидкая биопсия сократила время до постановки диагноза с 41 до 15 дней, а предполагаемые затраты, связанные с этим методом, были примерно на 36-38% меньше, чем при традиционном подходе к биопсии.

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В настоящее время связанный с ВПЧ рак диагностируется с помощью игольной биопсии лимфатического узла шеи или биопсии ткани ротоглотки. Эти подходы инвазивны и болезненны для пациентов, одновременно с этим при пункционной биопсии шейного лимфатического узла наблюдается высокий процент неудач из-за отсутствия адекватного клеточного материала. Таким образом, для подтверждения диагноза некоторым пациентам приходится проходить повторную биопсию, что увеличивает время диагностики.

Жидкой биопсией называют тест, проводимый на образце крови для поиска раковых клеток опухоли, циркулирующих в крови, или фрагментов ДНК опухолевых клеток, находящихся в крови.

Жидкая биопсия может использоваться для выявления рака на ранней стадии. Его также можно использовать, чтобы помочь спланировать лечение или узнать, насколько хорошо лечение работает и вернулся ли рак. Возможность брать несколько образцов крови с течением времени также может помочь врачам понять, какие молекулярные изменения происходят в опухоли.

Фаден и его коллеги оценили диагностический подход на основе ДНК ВПЧ циркулирующей опухоли по сравнению со стандартным клиническим обследованием.

Ученые включили в исследование 70 пациентов с новым или предполагаемым диагнозом: ВПЧ-ассоциированный плоскоклеточный рак ротоглотки, носоглоточный рак или плоскоклеточный рак носовых пазух (все из них прошли стандартное диагностическое обследование), а также 70 пациентов контрольной группы, которым впоследствии был диагностирован ВПЧ-отрицательный HNSCC.

Образцы крови были собраны, обработаны на предмет циркулирующей ДНК ВПЧ опухоли и проанализированы с помощью настраиваемых капельных цифровых ПЦР-анализов на генотипы ВПЧ 16, 18, 33, 35 и 45.

Из 70 пациентов в группе ВПЧ-положительной реакции 61 был доступен для анализа. Тонкоигольная аспирация была первым методом диагностики у 37 пациентов, а первичная биопсия ткани была первой у 24 пациентов. Общий показатель успешности диагностики с первой попытки составил 72%, что означает, что 17 пациентам (28%) пришлось пройти повторную биопсию для постановки диагноза.

В комментарии к исследованию Фаден сказал, что люди могут скептически относиться к постановке диагноза рака только на основании анализа крови, а не с помощью традиционной биопсии ткани.

Чтобы укрепить уверенность в наличии этого неинвазивного диагноза, ученые объединили жидкую биопсию с обычными процедурами, которые пациенты получают при первом обращении – физическим осмотром и визуализацией поперечного сечения с компьютерной томографией или МРТ.

В следующем году исследователи планируют проведение клинического испытания, призванного подтвердить результаты этого исследования.