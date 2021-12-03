Диабет 1 и 2 типа: что хуже для глаз?

Согласно результатам ретроспективного обзора, опубликованного в JAMA Ophthalmology, диабет 2 типа может представлять большую опасность для глаз, чем диабет 1 типа.

Как сообщил Брайан Г. Мохни, доктор медицины из клиники Мэйо в Рочестере, у более чем 600 человек с диабетом в молодом возрасте все оцениваемые диабетические глазные осложнения были более распространены среди пациентов с диабетом 2 типа, чем среди пациентов с диабетом 1 типа.

После 15 лет диабета у 30,6% людей с диабетом 1 типа развилась любая форма ретинопатии, в сравнении с 52,7% пациентов с диабетом 2 типа.

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В частности, у людей с диабетом 2 типа в молодости риск развития любого типа диабетической ретинопатии – непролиферативной (NPDR) или выше, на 88% выше, чем у людей с диабетом 1 типа.

Также результаты показывают, что люди с диабетом 2 типа дополнительно имели значительно больший риск развития других серьезных глазных осложнений, включая:

Пролиферативная диабетическая ретинопатия.

Диабетический макулярный отек (DME).

Визуально значимая катаракта.

Группа Мохни провела обзор медицинских карт жителей округа Олмстед, штат Миннесота, за период 50 лет. Они сузили анализ до 606 пациентов, у которых был диагностирован диабет в возрасте до 22 лет.

В течение этого 50-летнего периода обзора заболеваемость диабетом 1 типа составляла 26 на 100 000 детей в год, а диабет 2 типа встречался у 5 на 100 000 детей в год. Средний возраст постановки диагноза диабет – 12 лет.

Доля девочек в когорте диабета 2 типа была значительно выше, чем в когорте диабета 1 типа (71,9% против 46,6%).

Эти результаты подчеркивают необходимость изучения потенциальных различий между результатами для глаз у пациентов с диабетом 1 типа и диабетом 2 типа и выяснения механизмов, лежащих в основе любых различий, которые действительно существуют.

По словам Дженнифер К. Сан, доктора медицины, магистра здравоохранения из Института глаз Бетэма при Диабетическом центре Джослина и Гарвардской медицинской школы в Бостоне, эти оценки риска имеют решающее значение для составления соответствующих рекомендаций по скринингу для базовых и последующих исследований сетчатки глаза.

Она также обратила внимание на факт, что риск развития угрожающего зрению заболевания в течение 5 лет после постановки диагноза в обеих группах диабета составлял 0%, и что риск развития ретинопатии на поздних стадиях до полового созревания был очень низким.

Сан добавила, что, хотя патофизиология диабетической ретинопатии при обоих типах диабета довольно схожа, существует большая разница, когда дело доходит до других основных клинических факторов, таких как индекс массы тела, липидный профиль и наличие гипертонии. В связи с этим она предложила провести дополнительные эпидемиологические исследования и выяснить, влияют ли эти разные факторы на различия в риске диабетических заболеваний глаз.

При диабете как 1-го, так и 2-го типа уровень сахара в крови может стать слишком высоким, потому что организм не вырабатывает инсулин (гормон, регулирующий уровень сахара в крови) или не использует инсулин должным образом. Хотя проблема по существу одинакова для обоих типов, у них разные причины и методы лечения.

Основное различие между двумя типами диабета заключается в том, что диабет 1 типа является генетическим заболеванием, которое часто проявляется в раннем возрасте, а диабет 2 типа в значительной степени связан с диетой и развивается с течением времени. Диабет типа 1 диагностируется примерно у 8% всех больных, остальную часть составляет диабет второго типа.