Глазные капли при катаракте: исследование

Как сообщают исследователи, для предотвращения отека желтого пятна после операции по удалению катаракты эффективны нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в виде глазных капель – как при самостоятельном применении, так и в сочетании со стероидами.

По словам исследователя из Rigshospitalet Glostrup в Дании, доктора медицинских наук Джеспера Эриксена, противовоспалительные офтальмологические средства работали так же хорошо, как до, так и после операции, и были более эффективны, чем субтеноновый имплантат, элюирующий стероиды.

По его словам, в качестве стандартного подхода было бы предпочтительнее использовать глазные капли с НПВП, а добавить к терапии стероидные глазные капли можно при необходимости.

В чем проблема ухода после операций по удалению катаракты

Псевдофакический цистоидный макулярный отек (синдром Ирвина – Гасса) – частое осложнение операции по удалению катаракты, которое может повлиять на остроту зрения. Исследователи полагают, что это происходит вследствие воспаления, разрушающего гемато-глазной барьер и приводящего к утечке жидкости в сетчатку.

Для предотвращения его развития назначаются противовоспалительные средства. Однако единого мнения о том, какие из них использовать, нет. Поэтому существует необходимость в определении стандарта ухода.

Стероидные глазные капли часто используются для этой цели и считаются более эффективными, чем НПВП, но они связаны с повышенным внутриглазным давлением (ВГД).

Поскольку у некоторых пациентов возникают проблемы с применением глазных капель, были разработаны различные депо и инъекции с медленным высвобождением. Также некоторые исследования показали, что начинать профилактику до операции более эффективно.

Подробности исследования

Для проверки различных подходов Эриксен и его коллеги набрали 470 пациентов в Rigshospitalet Glostrup, перенесших операцию по удалению катаракты. Они случайным образом распределили по 94 пациента в каждую из пяти групп:

Комбинация НПВП + стероиды с началом применения за 3 дня до операции (контрольная группа). Комбинация НПВП + стероиды с началом применения в день операции. Монотерапия НПВП с началом применения за 3 дня до операции. Монотерапия НПВП с началом применения в день операции. Стероиды (субтеноновое депо дексаметазона фосфата 0,5 мл) с применением после операции.

Все глазные капли вводили 3 раза в день до 3 недель после операции.

В комбинированной терапии в качестве НПВП использовался 0,5% раствор кеторолака, стероида – 1% раствор преднизолона.

Результаты

Оценку результатов проводили через 3 дня, 3 недели и 3 месяца после операции.

Результаты:

Разница в средней толщине центрального подполя (CST) или скорректированной остроте зрения вдаль (CDVA) между группами выявлена не была.

ВГД снизилось во всех группах. Через 3 дня и 3 недели ВГД было выше в обеих группах комбинированной терапии, чем в обеих группах монотерапии НПВП, но эта разница исчезла к 3 месяцам.

Более чем половине группы субтенонов потребовались дополнительные местные противовоспалительные капли, что позволяет предположить, что этого подхода недостаточно.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!