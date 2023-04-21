Как избежать усталости глаз: пять эффективных упражнений

Сегодня мы просто окружены факторами, негативно влияющими на наше зрение – работа за компьютером, пользование планшетами, смартфонами и другими гаджетами, без которых в наше время обойтись практически невозможно. С началом пандемии проблема особенно обострилась, поскольку многие перешли на отдаленную работу и большую часть дня сидят за ноутбуком. Все это приводит к усталости и сухости глаз. Чтобы сохранить зрение, следует освоить несколько несложных упражнений для глаз и выполнять их регулярно.

Комплекс таких упражнений предлагает профессор Доун Сим, офтальмохирург в Мурфилдской глазной больнице (Лондон). Об этом пишет издание Express.

Профессор объяснил, что такие состояния, как сухость и усталость глаз могут привести к нечеткому зрению, двоению в глазах, появлению цветных пятен при переводе взгляда с монитора на стену, ощущению "песка" под веками. Такое состояние не считается заболеванием, но если его игнорировать, впоследствии зрение может существенно ухудшиться.

Видео дня

Это состояние называют цифровой нагрузкой на глаза и, по словам медиков, сегодня оно возникает у более чем 50 процентов людей. В отличие от возрастных изменений зрения, компьютерный зрительный синдром затрагивает молодежь и даже детей.

Чтобы снять напряжение глаз и предотвратить дальнейшие проблемы со зрением, Доун Сим советует несколько раз в день выполнять гимнастику для глаз.

5 эффективных упражнений для глаз

Моргание

Начать следует с быстрого и легкого моргания. Это помогает снять усталость глаз.

Поморгайте несколько секунд, затем закройте глаза на пол секунды.

Повторение такого упражнения примерно в 20 раз должно сделать глаза более увлажненными.

"Большинство из нас моргает реже, когда мы концентрируемся или смотрим на экран. Если вы меньше моргаете, ваша защитная слезная пленка улетучивается, высушивая глаза", – объяснил профессор.

Вращение глазными яблоками

Сядьте, выпрямив спину. Не двигая головой, медленно вращайте глазами по часовой стрелке, начиная с левой стороны, затем вверх, затем вправо и, наконец, вниз.

Повторяйте это 10 раз. Затем выполните упражнение в противоположном направлении.

Правило 20-20-20

Эти три числа означают время и расстояние. Упражнение состоит в том, чтобы каждые 20 минут отводить взгляд от компьютера и смотреть на любой объект, находящийся на расстоянии не менее 6 м (20 футов) в течение 20 секунд.

По словам офтальмохирурга, это простое упражнение поможет снизить напряжение и усталость.

Палминг

Просто положите свои ладони чуть-чуть согненные "чашечкой" на открытые глаза так, чтобы ничего не было видно, и отдыхайте.

"Пусть ваши кончики пальцев перекрываются, упираясь в лоб, старайтесь не пропускать свет и глубоко дышите около минуты", пояснил – Доун Сим.

Такая практика полезна для расслабления глаз

Тренировка периферийного зрения

Для этого упражнения нужно иметь перед собой экран либо картинку. Не отрывая от нее глаз, постарайтесь найти и прикоснуться ко всем предметам вокруг вас (стакан воды, блокнот и т.д.).

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи рассказали, что нужно знать о каплях для глаз.