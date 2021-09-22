Новые возможности терапии ретинопатии недоношенных детей

В сентябре в Европейском обществе специалистов по сетчатке глаза (EURETINA) обсуждался вопрос лечения ретинопатии недоношенных детей (retinopathy of prematurity, ROP), а именно – эффективности применения афлиберцепта. Исследователи, основываясь на краткосрочных результатах, показали, что препарат работает не хуже, чем лазерная фотокоагуляция.

Результаты FIREFLEYE – рандомизированного контролируемого исследования, были представлены доктором медицины, профессором офтальмологии в Медицинском центре Грайфсвальда в Грайфсвальде, Германия, Андреасом Шталем.

Афлиберцепт (aflibercept) – биофармацевтический препарат, является химерным гликопротеином и производится с применением технологии рекомбинантной ДНК с использованием экспрессионной системы клеток яичника китайского хомячка (СНО) К-1.

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Под торговым названием EYLEA он разрешен к применению в США и Европе для лечения влажной макулодистрофии. Принадлежит к классу препаратов, которые блокируют рост патологических факторов, вызывающих развитие заболевания.

Пациентам с ROP часто проводят лазерную фотокоагуляцию, но это может вызвать потерю поля зрения и развитие миопии высокой степени. Процедура обычно требует более длительной седации и помощи при дыхании.

Лечение против фактора роста эндотелия сосудов показало многообещающие результаты в предыдущих исследованиях. Исследование фазы 2 BEAT-ROP 2011 года показало большую пользу от бевацизумаба, чем от лазера для пациентов с болезнью зоны I. И исследование RAINBOW 2019 года пришло к выводу, что ранибизумаб может быть лучше лазера.

При лечении таких состояний, как неоваскулярная возрастная дегенерация желтого пятна, некоторые исследователи предположили, что афлиберцепт может быть более сильным, чем другие препараты, но он также может представлять больший риск системных побочных реакций.

Для изучения этих возможностей Шталь и его коллеги набрали 113 младенцев из Европы, Азии и Южной Америки. Гестационный возраст составлял ≤32 недели или масса тела при рождении ≤1500 г. Все пациенты на исходном уровне весили >800 г и имели ROP по крайней мере в одном глазу, который был классифицирован как зона I.

75 из числа этих младенцев получили однократную инъекцию афлиберцепта 0,4 мг (0,02 мл) на исходном уровне. Можно было сделать до двух дополнительных инъекций в каждый глаз, если ROP присутствовала и прошло ≥28 дней с момента предыдущей инъекции.

Остальным 38 младенцам была проведена транспупиллярная традиционная лазерная фотокоагуляция всей бессосудистой периферической сетчатки. Несколько сеансов в течение 1 недели от исходного уровня засчитываются как одно лечение. После этого разрешалось повторное лечение лазером, если ROP все еще требовала лечения, и обследование глазного дна показало, что лечение лазером было неполным.

Терапия считалась успешной, если у пациентов не было активной ROP или неблагоприятных структурных исходов (определяемых как отслоение сетчатки, складка желтого пятна или ретролентальное помутнение) на 24 неделе после исходного лечения.

Частота успеха по этому показателю составила 85,5% в группе афлиберцепта и 82,1% в группе лазера в целом. В группе афлиберцепта 17,8% глаз подверглись повторной обработке. Напротив, в группе лазера 6,9% глаз получили одно повторное лечение по крайней мере через неделю, а 2,8% – два повторных лечения. С другой стороны, 11,1% глаз в группе лазера нуждались в экстренной терапии афлиберцептом. Для сравнения, только 4,8% глаз в группе афлиберцепта нуждались в экстренном лечении с помощью лазера.

По словам доктора медицины, председателя отделения офтальмологии в Тель-Авивском медицинском центре Сураски и профессора офтальмологии Тель-Авивского университета Аната Левенштейна, исследование однозначно не утверждает, что одно лечение лучше, оно показывает, что афлиберцепт – хорошее лечение.