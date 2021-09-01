Орехи могут снизить уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний: результаты исследования

Добавление в рацион орехов снижает уровень холестерина в крови и значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно только в Великобритании высокий холестерин стает причиной смерти 64 тысяч человек или 175 таких случаев в день.

Как написал Еxpress.co.uk со ссылкой на исследование Американской кардиологической ассоциации, снизить уровень вредного холестерина может всего горсть грецких орехов в день. По словам экспертов, для этого достаточно полстакана продукта.

В своем исследовании ученые отметили, что изначально, человек, который перейдет на такой рацион, может и не заметить качественных изменений в анализах, однако если сделать употребление грецких орехов привычкой, то уже совсем скоро уровень холестерина приблизится к норме

Как отметили специалисты, регулярно проверять холестерин в крови должны люди среднего и старшего возраста.

Они же успокоили, что жир, который содержится в орехах, не вреден для организма, более того, положительно влияет на работу практически всех внутренних органов.

"Добавление грецких орехов или миндаля в салат или просто употребление их в качестве закуски – простой способ сохранить здоровье", – сказали ученые.

Холестерин - это жироподобное вещество, которое производит печень. Хотя холестерин жизненно важен для образования клеточных мембран, витамина D и некоторых гормонов, он может быть плохим. Этот "плохой холестерин" известен как липопротеины низкой плотности (ЛПНП), и их накопление может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечные приступы и инсульты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сообщили, какие продукты повышают риск "болезней сердца".

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