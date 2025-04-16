Ну что, поклонники "чудо-таблеток", готовы встретиться с реальностью? Без фильтров, без рекламы, только факты.

Пройдёмся по фактам. Гайдлайны, где ХП официально НЕ рекомендует:

А теперь сюрприз: The Lancet в 2015 году заявил то же самое. И нет, с тех пор хондропротекторы волшебным образом не начали работать.

Кокрейновский разнос хондроитин-сульфата (ХС):

Может уменьшить боль на 10% у одного из четырех пациентов . Если пить дольше 6 месяцев , разница между ХС и плацебо становится такой же, как между газировкой и водой – типа "что-то там есть", но толку мало. ХС замедляет сужение суставного пространства … на целых 0,18 мм! Давайте честно, это ровно ни о чём .

BMJ

BMJ провел разбор только качественных работ.

работ. Внимание: эффективность ХП оказалась равной плацебо.

Вот китайский метаанализ, который внезапно показал, что ХП работает, сравнил их с целекоксибом. А ещё использовал хитрую методику "косвенных сравнений", которая делает выводы, мягко говоря, сомнительные.

"Но я пил ХП, мне помогло!"

Поздравляю, у вас сработал эффект плацебо. В 2018 году метаанализ в Annals of Internal Medicine подтвердил: плацебо может снизить боль в суставах до 50%!

О качестве "лекарств"

Одно из исследований показало, что глюкозамин действовал только в тех исследованиях, где его производил один конкретный производитель. Ещё одна работа проверила реальный состав препарата ХС.

Выяснилось, что в таблетках:

Разное количество активного вещества.

Иногда… они вообще вызывали воспаление!

Кто бы мог подумать, что покупать порошок из перетертых копыт — не лучшая идея?

Про "волшебные" мази и гели

И, конечно же, всякие мази с "пептидами хрящей" и "экстрактом сосудов".

Официально заявляем: НЕЛЬЗЯ НАМАЗАТЬ ХРЯЩ НА КОЛЕНО!

Но нет, люди продолжают верить в чудо и мазать себе всякую ерунду, надеясь, что оно проникло глубоко. Физика? Химия? Нет, не слышали.

И да, если вам кто-то скажет, что хондропротекторы рассасывают межпозвоночные грыжи , просто отходите от этого человека. Медленно.

Резюме:

Хондропротекторы — дорогие и бесполезные.

Мази для суставов — то же самое.

Межпозвоночные грыжи они не лечат, и точка.

Хотите сохранить свои суставы здоровыми? Всё гениальное — просто: забудьте о сигаретах, двигайтесь больше, держите вес в норме и не ведитесь на рекламные обещания "чудо-препаратов"! Ваши суставы скажут вам спасибо, а кошелёк останется полным.