Эффективны ли лекарства для суставов? Разбираем факты и мифы
Ну что, поклонники "чудо-таблеток", готовы встретиться с реальностью? Без фильтров, без рекламы, только факты.
Пройдёмся по фактам. Гайдлайны, где ХП официально НЕ рекомендует:
- Американский колледж ревматологии
- Американская академия хирургов-ортопедов
- NICE (британские рекомендации)
А теперь сюрприз: The Lancet в 2015 году заявил то же самое. И нет, с тех пор хондропротекторы волшебным образом не начали работать.
Кокрейновский разнос хондроитин-сульфата (ХС):
- Может уменьшить боль на 10% у одного из четырех пациентов .
- Если пить дольше 6 месяцев , разница между ХС и плацебо становится такой же, как между газировкой и водой – типа "что-то там есть", но толку мало.
- ХС замедляет сужение суставного пространства … на целых 0,18 мм!
- Давайте честно, это ровно ни о чём .
BMJ
- BMJ провел разбор только качественных работ.
- Внимание: эффективность ХП оказалась равной плацебо.
Вот китайский метаанализ, который внезапно показал, что ХП работает, сравнил их с целекоксибом. А ещё использовал хитрую методику "косвенных сравнений", которая делает выводы, мягко говоря, сомнительные.
"Но я пил ХП, мне помогло!"
Поздравляю, у вас сработал эффект плацебо. В 2018 году метаанализ в Annals of Internal Medicine подтвердил: плацебо может снизить боль в суставах до 50%!
О качестве "лекарств"
- Одно из исследований показало, что глюкозамин действовал только в тех исследованиях, где его производил один конкретный производитель.
- Ещё одна работа проверила реальный состав препарата ХС.
Выяснилось, что в таблетках:
- Разное количество активного вещества.
- Иногда… они вообще вызывали воспаление!
Кто бы мог подумать, что покупать порошок из перетертых копыт — не лучшая идея?
Про "волшебные" мази и гели
И, конечно же, всякие мази с "пептидами хрящей" и "экстрактом сосудов".
Официально заявляем: НЕЛЬЗЯ НАМАЗАТЬ ХРЯЩ НА КОЛЕНО!
Но нет, люди продолжают верить в чудо и мазать себе всякую ерунду, надеясь, что оно проникло глубоко. Физика? Химия? Нет, не слышали.
И да, если вам кто-то скажет, что хондропротекторы рассасывают межпозвоночные грыжи , просто отходите от этого человека. Медленно.
Резюме:
- Хондропротекторы — дорогие и бесполезные.
- Мази для суставов — то же самое.
- Межпозвоночные грыжи они не лечат, и точка.
Хотите сохранить свои суставы здоровыми? Всё гениальное — просто: забудьте о сигаретах, двигайтесь больше, держите вес в норме и не ведитесь на рекламные обещания "чудо-препаратов"! Ваши суставы скажут вам спасибо, а кошелёк останется полным.