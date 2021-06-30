Травма Беседина: как надолго он выбыл из игры по мнению травматологов

Вчера вечером во время матча Артем Беседин, форвард сборной Украины, во время игры в 1/8 финала Евро-2020 был травмирован. Он был вынужден покинуть поле с помощью медиков, не опираясь на травмированную ногу.

Еще вчера не было известно, насколько опасна травма, хотя фото момента удара в область колена облетела все СМИ. В соцсетях шло активное обсуждение инцидента, а под постом Антона Шкиряка, Главного врача Медицинского центра "Клиника Шкиряка", врачи делились своими теориями в отношении диагноза и прогноза.

По мнению Евгения Рахимова, были повреждены мениски и связки, реабилитация может занять около года. Максим Малимоненко из "Центра инновационных медицинских технологий НАН Украины" поддержал гипотезу в отношении связок коленного сустава. Также он выразил предположение по поводу перелома мыщелков голени. О возможной длительности реабилитации он высказался неопределенно – долго.

Врач ортопед-травматолог из Института травматологии и ортопедии Вова Подик предположил повреждение передней крестообразной связки, мениска и латеральной коллатеральной связки. При успешной операции и адекватной реабилитации, предположительно, на полное восстановление потребуется как минимум год.

Травматолог-ортопед Артем Беспаленко высказался в пользу импрессионного перелома, повреждения задней, латеральной связок и мениска. По его мнению, на реабилитацию потребуется минимум полгода.

Первичное обследование Беседина провел главный врач сборной Украины Артур Глущенко. Предварительно он выявил повреждения нескольких мышц ноги, несовместимые с дальнейшим участием в игре. По словам Александра Шовковского, из-за этой травмы Евро-2020 для футболиста завершено. Беседин вернулся в Киев и уже прошел МРТ-обследование.

Снимки показали перелом мыщелков бедренной кости без смещения, частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связки.

Травма была вызвана ударом прямой ноги в коленный сустав, что привело к гиперэкстензии (переразгибанию). Тактика лечения еще не определена, по поводу нее ведутся консультации как с травматологами, так и с хирургами. Предварительно оперативное вмешательство не потребуется, будет проводиться только консервативное лечение.

Шведский игрок признал, что получил заслуженное наказание, хотя не хотел нанести вред нашему футболисту. Он принес свои извинения, однако это уже никак не повлияет на то, что Беседин не сможет принять участие в 1/4 финала Евро-2020, а восстановление займет примерно полгода.

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