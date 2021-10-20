Загадочный ГелоРевойс или кондитерка 'для горла'

Чем на самом деле являются пастилки ГелоРевойс – лекарственным препаратом или все-таки такими же конфетами "от горла", как и лакричные леденцы, мятные драже или карамельки с ментолом и эвкалиптом? Действительно ли эти пастилки стоят своих денег? Что ж, давайте разберемся.

Как гласит инструкция по применению так называемого "препарата" ГелоРевойс, производимого фирмой Pohl-Boskamp и реализуемого в Украине компанией "Здраво", в его состав входят ксантан, карбомер, гиалуронат натрия, а также "другие ингредиенты". Эти три вещества в инструкции прямо не называются действующими или активными, однако на сайте, посвященному ГелоРевойсу, они уже именуются "действующими компонентами". Хотя по большей части данные ингредиенты если и используются в медицине, то как раз именно как вспомогательные. Что примечательно, ни в инструкции, ни на сайте продукта – совершенно нигде не указывается количественное содержание этих компонентов, что является крайне подозрительным. Ведь позиционируя ГелоРевойс как препарат, продавцу следовало бы соблюдать правила и не полениться указать количественное содержание компонентов. Ну что ж, количественный состав ГелоРевойса останется загадкой.

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На официальном сайте ГелоРевойса в качестве достоинства этих пастилок первым пунктом приводится следующая фраза: "Препарат для восстановления голоса №1 в Германии*". При этом звездочка "*" никуда не ведет, никакой сноски нет, никакого пояснения. Просто Number One и все тут. На каком основании продавец этого "продукта" решил, что их пастилки – это ПРЕПАРАТ для восстановления голоса номер один во всей ГЕРМАНИИ?! Вот еще одна загадка от продавца. Ноль подтверждений, ни единой ссылочки на какое-либо исследование, просто громкое ничем не подкрепленное заявление. Почему же номер один только лишь в Германии, а не в ЕС, например, или во всем мире? Какой же скромный продавец!

Настолько скромный, что по всей видимости даже решил инструкцию к своему медицинскому изделию (как он это сам называет) перевести на украинский язык с помощью переводчика Google. Для примера цитата из этой самой инструкции недопрепарата: "Не використовуйте пастилки коли лежачи".

И это не единственный косяк перевода. Ну да ладно с этим переводом, стандартной-то официальной МОЗовской инструкции нет! Имеется только лишь эта мягко говоря странная

"инструкция по применению медицинского изделия" – без четкого указания регистрационного номера, фармакотерапевтической группы (или того, что этот продукт является БАДом), перечня действующих веществ, их количественного содержания и наличия остальных ключевых данных нормальной стандартной инструкции медицинского препарата. Зато в инструкции ГелоРевойса нарисованы красивые нотки, и говорится, что он представлен аж в трех вкусах! Ну что же это такое, наконец?!

Во всех доступных более-менее официальных на вид документах ГелоРевойс именуется не иначе как медицинское изделие. Однако на официальном сайте ГелоРевойса он везде упорно указывается как "препарат". Простыми словами, здесь людей вводят в заблуждение, подсовывая неоднозначный продукт под видом препарата. Очередная загадка – кондитерское медицинское изделие или все же препарат? Кто знает…

Если же производитель/продавец старается позиционировать ГелоРевойс как препарат, то тогда давайте и спрашивать с этого продукта как с препарата. Так, где доказательная база относительно эффективности и безопасности этого "препарата"? Клинические испытания? Где там! Конечно же этого не имеется, ведь по логике продавца незачем заморачиваться, проводить клинические исследования и иметь доказательную базу, если можно просто написать, что это "препарат" и он "очень эффективен".

В целом складывается впечатление, что продавец рассчитывает на то, что раз продукт произведен в Германии, то к нему априори не может возникать вопросов. Но как бы не так! Потребитель имеет полное право знать, за что он платит деньги, в частности, за эффективный и безопасный препарат или все же за дорогие импортные конфеты.

Цена должна быть адекватной и обоснованной, иначе, как говорится, не имеет смысла платить больше.

В общем, продавцу было очень сложно определиться, что же такое ГелоРевойс – препарат, абстрактное медицинское изделие или конфетка. В тоже время официальный импортер и дистрибьютор ГелоРевойса в Украине ТОВ "Здраво" не включает его в категорию медицинских препаратов на своем официальном сайте. Почему так – это очевидно.

Подытожим. Итак, если у вас ничего серьезного и вы просто сорвали голос на футболе, на концерте любимой группы, в караоке и т.д., то вам скорее всего помогут не только пастилки ГелоРевойс (будь они хоть трижды немецкими!), но и ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ "целебные" карамельки по более приземленной цене. Если же причина потери голоса или дискомфорта в горле более существенная или неизвестна, то здесь необходимо не заниматься самолечением при помощи сомнительных средств, а обратиться к своему лечащему врачу за консультацией. Особенно важно не упустить момент и вовремя получить адекватную помощь людям, чья профессиональная деятельность напрямую зависит от голоса – певцам, педагогам, ведущим, комментаторам и т.д.

Берегите голос и здравый смысл!