В Украине обнаружен паук каракурт: парамедики рассказали, что делать в случае укуса

Укус паука каракурта может привести к смерти человека. Именно такое животное было обнаружено в одном из домохозяйств в Одесской области.

Антидота против яда каракурта в Украине нет, но в случае укуса необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала инструктор Всеукраинского союза парамедиков Оксана Марцынюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По ее словам, такие пауки встречаются на юге Украины, в частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. "Паук каракурт размером с черешню. Он может быть полностью черного цвета или с красными пятнами", – объяснила парамедик.

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"Они ядовиты и, к сожалению, есть летальные случаи, но это происходит крайне редко", – добавила она.

Парамедик рассказала, что каракурты никогда не нападают на человека. Укус случается тогда, когда паук захвачен врасплох. Например, когда человек касается его во время сбора овощей на огороде или обувает сапоги, в которые залез паук.

Исходя из этого она посоветовала работать в огороде в перчатках и тщательно проверять вещи, одежду и обувь, если они оставались на ночь под открытым небом.

Говоря о признаках укуса и симптомах интоксикации, которые появляются вскоре, она рассказала, что "на месте укуса часто можно увидеть крошечные следы прокола. Место укуса краснеет. Через несколько минут человек чувствует сильную боль, затем могут возникать сильные мышечные спазмы, возможна тошнота, рвота, потливость, беспокойство. Может появиться страх смерти".

Медик отметила, что в случае укуса каракурта следует немедленно обратиться за медицинской помощью. "Если это сделать, летального исхода стопроцентно не будет", – сказала она.

При этом первая домедицинская помощь может быть такой: "следует уменьшить подвижность конечности, если укус был в конечность, на место укуса можно приложить холод. Человеку следует выпить много жидкости".

Марцынюк добавила, что специфических антидотов против яда каракурта в Украине фактически нет. "Они бывают крайне редко, поскольку укусы очень редко регистрируются". Однако она заверила, что симптоматическое лечение всегда является достаточным.

Как писал OBOZREVATEL, житель Одесской области обнаружил у себя во дворе паука каракурта. Мужчина выложил его фото и предупредил об опасности.