Боли в животе у детей: 5 вещей, которые должны знать родители

Родители часто сталкиваются с жалобами маленьких детей на боли в животе. В большинстве случаев это не является серьезной проблемой и болевые ощущения проходят практически без лечения, однако иногда требуется врачебная помощь.

Детский гастроэнтеролог Cleveland Clinic, доктор медицинских наук София Патель рассказала о распространенных причинах болей в животе у малышей и подростков, а также дала советы, когда следует обратиться к врачу.

По словам доктора Патель, боль в животе у детей – обычное явление, но поскольку дети не могут полностью описать ощущения, родителям следует знать о тревожных признаках.

Гастроэнтерит ("желудочный грипп"), который может приводить к появлению болей в животе у детей, обычно вызывается вирусом. Он проявляется в виде диареи со рвотой или без нее и, возможно, субфебрильной температурой. Обычно он проходит через три-пять дней самостоятельно. В этот период особенно важно пить много жидкости.

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Врачебная помощь требуется в следующих случаях:

Кровь в стуле или рвоте ребенка.

Симптомы длятся более пяти дней.

Высокая температура.

Признаки обезвоживания, такие как сухость губ, уменьшение количества мочи, бледность кожи или вялое поведение.

Гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ) обычно считают проблемой взрослых, однако она также может развиваться и у детей. ГЭРБ проявляется рвотой, кислым привкусом во рту, болями в верхней части живота, чрезмерной отрыжкой.

Большинство детей со временем перерастают ГЭРБ, но обычно заболевание можно лечить антацидами и, при необходимости, блокаторами h2-гистаминовых рецепторов. Также эффективно изменение диеты: детям с ГЭРБ следует избегать газированных напитков, апельсинового сока, продуктов на основе томатов и острой пищи.

По словам доктора Патель, запор – одна из наиболее частых причин боли в животе у детей. В этом случае может помочь добавление большего количества клетчатки и воды в рацион ребенка.

Частые проблемы с запором, которые не решаются, могут указывать на другие заболевания, такие как целиакия, недостаточная активность щитовидной железы или другие состояния, требующие дополнительной медицинской помощи.

Очень важно пить много жидкости, и не только для того, чтобы ребенок оставался гидратированным во время приступа гастроэнтерита. Употребление достаточного количества жидкости помогает поддерживать здоровую работу кишечника.

По крайней мере, половина жидкости, которую выпивает ребенок, должна быть простой водой. Следует избегать газированных и других сладких напитков, включая подслащенные соки, ароматизированную воду и спортивные напитки. Слишком много сахара может вызвать боли в животе, не говоря уже об ожирении и связанных с ним долгосрочных проблемах со здоровьем.

В большинстве случаев боль в животе не должна вызывать тревогу. Однако важно следить за длительностью этого состояния и другими симптомами, которые с ним связаны.

Внезапная боль в правом нижнем углу живота у ребенка является признаком аппендицита, что требует немедленного обращения за медицинской помощью. Повторяющиеся боли в животе, которые выглядят как гастроэнтерит, могут быть признаком воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), особенно если есть семейная история ВЗК. Частые боли в животе также могут быть вызваны заболеванием раздраженного кишечника, пищевой аллергией, глютеновой болезнью, паразитами и непереносимостью лактозы.