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/ Педиатрия

Комаровский объяснил, когда необходимо принимать жаропонижающее

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Нужно смотреть не только на уровень температуры

Нужно смотреть не только на уровень температуры. Источник: kievsmile.com.ua

kievsmile.com.ua

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский перечислил показания к применению ребенком жаропонижающих средств. По его словам, нужно смотреть не только на уровень температуры.

Об этом Комаровский написал в Instagram. Он отметил, что на самом деле все намного сложнее.

"Если у ребенка 39 градусов, но он улыбается, пьет, а в помещении не жарко и нормальная влажность, то потребности в лекарствах нет. Но если при 37,5 градусах малыш вялый, не пьет, а в комнате сухо и жарко – то жаропонижающие нужны срочно, поскольку в таких условиях повышенная температура очень опасна", – подчеркнул доктор.

Он сформулировал конкретные советы, когда следует дать ребенку жаропонижающее:

  • плохая переносимость температуры – число значения не имеет, ребенку реально плохо; ⠀

  • неадекватное поведение ребенка или его родственников, связанное с повышением температуры;

  • признаки дыхательной недостаточности (одышка, затрудненное дыхание);

  • патологические потери жидкости – рвота, понос, сухой и теплый воздух;

  • невозможность восполнять патологические потери жидкости (отказ от питья);

  • наличие сопутствующих болезней нервной системы;

  • ребенка осмотрел врач и сказал, что надо.

Instagram Евгения Комаровского
Instagram Евгения Комаровского

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский дал совет, что делать, если ребенок заболел перед путешествием. По его словам, не стоит отменять поездку, если у ребенка наблюдаются симптомы острой респираторной инфекции.

В таком случае нужно промыть нос, закапать сосудосуживающие капли и дать жаропонижающие. При этом не следует давать антибиотики без точного диагноза.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
дети ребенок
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