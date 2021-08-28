Комаровский объяснил, когда необходимо принимать жаропонижающее

Нужно смотреть не только на уровень температуры. Источник: kievsmile.com.ua
kievsmile.com.ua
Известный врач-педиатр Евгений Комаровский перечислил показания к применению ребенком жаропонижающих средств. По его словам, нужно смотреть не только на уровень температуры.
Об этом Комаровский написал в Instagram. Он отметил, что на самом деле все намного сложнее.
"Если у ребенка 39 градусов, но он улыбается, пьет, а в помещении не жарко и нормальная влажность, то потребности в лекарствах нет. Но если при 37,5 градусах малыш вялый, не пьет, а в комнате сухо и жарко – то жаропонижающие нужны срочно, поскольку в таких условиях повышенная температура очень опасна", – подчеркнул доктор.
Он сформулировал конкретные советы, когда следует дать ребенку жаропонижающее:
плохая переносимость температуры – число значения не имеет, ребенку реально плохо; ⠀
неадекватное поведение ребенка или его родственников, связанное с повышением температуры;
признаки дыхательной недостаточности (одышка, затрудненное дыхание);
патологические потери жидкости – рвота, понос, сухой и теплый воздух;
невозможность восполнять патологические потери жидкости (отказ от питья);
наличие сопутствующих болезней нервной системы;
ребенка осмотрел врач и сказал, что надо.
Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский дал совет, что делать, если ребенок заболел перед путешествием. По его словам, не стоит отменять поездку, если у ребенка наблюдаются симптомы острой респираторной инфекции.
В таком случае нужно промыть нос, закапать сосудосуживающие капли и дать жаропонижающие. При этом не следует давать антибиотики без точного диагноза.
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