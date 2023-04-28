Новые симптомы COVID-19 у детей

В апреле в Индии начался всплеск нового подвида штамма "Омикрон" коронавирусной инфекции COVID-19. Есть вероятность, что именно "Арктурус" вытеснит предыдущий подвид "Кракен" во всем мире, как это уже произошло на полуострове Индостан

"Арктурус" против "Кракена"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает XBB.1.16, или "Арктурус" с января 2023 года. Сегодня его выявили в более 20 странах. "Арктурус" в 1,2 раза заразнее "Кракена", его легко "подхватить" даже тем, кто был вакцинирован или болел COVID-19. Кроме того, последний подвид более опасен для детей и вызывает новые неприятные симптомы, в отличие от других вариантов COVID-19.

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В Индии сейчас каждый день диагностируют коронавирус у более 3 000 человек каждый день. И хотя это является большим вызовом для системы здравоохранения страны, представители ВОЗ не считают, что новый штамм способен вызвать тяжелые осложнения. Сейчас симптомы "Арктуруса" продолжают изучать.

Симптомы "Арктуруса" у взрослых

Уже известно, что "Арктурус" отличает дополнительная мутация в шиповом белке. В лабораторных исследованиях это указывает на повышение инфекционности, а также потенциально увеличенную патогенность. Поэтому, хотя симптомы XBB.1.16 похожи на проявления других подвидов "Омикрона", все-таки есть определенные отличия, которые делают его более опасным.

Например, "Арктурус" может лучше уклоняться от иммунной защиты, которая была сформирована после перенесенной инфекции или индуцирована вакцинами. Вот так выглядит список наиболее распространенных симптомов "Арктуруса" у взрослых:

лихорадка,

боль в горле,

насморк,

кашель,

боль в теле,

сильная усталость,

дискомфорт в животе,

диарея.

Такие симптомы, как потеря вкуса и нюха, встречаются очень редко. Одышка и низкий уровень кислорода в крови (сатурация) наблюдаются лишь у тяжелых пациентов.

Симптомы "Арктуруса" у детей

Индийские врачи отмечают, что значительно возросло количество детей до 12 лет, которые заболели "Арктурусом", по сравнению с другими вариантами COVID-19. У детей "Арктурус" часто вызывает один характерный симптом – конъюнктивит, или же воспаление слизистой оболочки глаза. Вообще у детей наиболее распространенные такие симптомы:

- боль и першение в горле, которое затрудняет глотание,

- заложенный нос и насморк,

- высокая температура тела,

- кашель,

- конъюнктивит ("розовый глаз", без выделения гноя, но с покраснением, зудом и закисанием глаз).

По симптомам "Арктурус" у детей тяжело отличить от грипповидных заболеваний. Без теста на COVID-19 это фактически невозможно сделать, поскольку и аденовирусные инфекции также могут вызвать конъюнктивит.

Дети часто заражаются XBB.1.16 от кого-то из членов семьи, но уже не болеют бессимптомно, как это часто было в начале пандемии COVID-19. Сейчас "Арктурус" протекает так же, как и большинство ОРВИ. Степень тяжести заболевания во многом будет зависеть от состояния иммунитета ребенка.

Поэтому рекомендованное в таком случае лечение для детей предусматривает применение этиотропной противовирусной и симптоматической терапии. Соблюдение постельного режима, поддержка гидратации и средства для устранения основных симптомов дают хорошие результаты на протяжении первых дней.

Этиотропная терапия предусматривает влияние на причину – на сам возбудитель заболевания. Поскольку не все противовирусные препараты разрешены для приема в детском возрасте, желательно выбрать средство на основе растительных компонентов, которое будет подавлять размножение вирусов. Врач может посоветовать противовирусный детский сироп Флавовир.

Флавоноиды, которые входят в состав сиропа Флавовир, могут подавлять активность разных вирусов, в частности и штаммов COVID-19, что указано в инструкции. Прием Флавовира при первых симптомах респираторной инфекции (грипп, COVID-19 или другие ОРВИ) будет содействовать уменьшению интоксикации и ускорению выздоровления, потому что не даст нарастить вирусную нагрузку на детский организм, тем самым уменьшая риск возникновения осложнений от вирусной инфекции.

Важно не заниматься самолечением, особенно если речь идет о детском организме. При первых симптомах недомогания обращаться к врачу, только он может установить правильный диагноз и назначить лечение, учитывая возраст ребенка и особенности развития заболевания.