Новый школьный сезон – новые вспышки COVID-19 в школах

Начало учебного года означает не только возвращение детей за парты, но и более тесное общение в коллективе. Это способствует распространению заболеваний, в том числе и новых штаммов COVID-19. Многие дети болеют бессимптомно или имеют только легкий насморк и кашель, поэтому не остаются дома. Из-за этого количество заражений в школе значительно растет.

Как распространяется вирус: что говорят исследователи

Вопреки популярному мнению, что дети меньше болеют коронавирусом, они заражаются COVID-19 примерно так же часто, как и взрослые. Хотя анализ данных китайских ученых свидетельствует, что дети от 0 до 14 лет менее восприимчивы к инфекции, вызванной SARS-CoV-2, чем взрослые в возрасте 15–64 лет. Больше всего рискуют те, кто часто контактирует с другими людьми в школах, детских садах, спортивных секциях и на разных общественных мероприятиях.

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Во время вспышек болезни дети часто становятся основными распространителями инфекции, заражая не только своих сверстников, но и членов семьи. В частности, изучение ситуации с распространением COVID-19 в США позволило выяснить, что школьники являются причиной 70% случаев заражения и что ситуация существенно улучшается во время школьных каникул. В свою очередь, южнокорейские исследователи обнаружили, что болезнь чаще всего распространяют дети от 10 до 19 лет. Поэтому во время обучения следует быть особенно внимательными, вовремя делать тесты и не оставлять без внимания ни один возможный симптом.

"Детский" COVID: бессимптомно или длительно?

В общем, дети болеют в более легкой форме, чем взрослые, однако это не означает, что вирус для них безопасен. Обычно у них проявляются похожие на простуду симптомы: повышенная температура, насморк, кашель, усталость и боль в горле. Однако некоторые дети, особенно имеющие хронические заболевания или ослабленный иммунитет, могут переносить болезнь тяжелее.

Большинство детей выздоравливает без тяжелых последствий, однако в некоторых случаях возможно развитие мультисистемного воспалительного синдрома. Также растет беспокойство врачей относительно так называемого длительного COVID-19, что может влиять на физическое и когнитивное здоровье детей в течение длительного времени. Исследования педиатров свидетельствуют о том, что 12–16% детей чувствуют себя нехорошо через 3 и 6 месяцев после инфицирования. В общей сложности 24% детей, которые были госпитализированы, имеют стойкие симптомы более 5 месяцев.

Хотя у детей реже развиваются тяжелые формы COVID-19, некоторые из них могут нуждаться в госпитализации из-за серьезных осложнений, включая проблемы с дыханием или сердечно-сосудистой системой. Кроме того, даже после выздоровления некоторые дети могут еще долго ощущать усталость, головные боли или трудности с концентрацией, влияющие на их обучение и повседневную жизнь.

Как себя обезопасить?

Хотя трудно полностью избежать возможности заразиться, все же даже в школе можно существенно снизить такую ​​вероятность. Для этого важно соблюдать как личные, так и общие правила профилактики.

К личным мероприятиям относятся:

– вакцинация против COVID-19, чтобы уменьшить риск тяжелых осложнений (для детей от 5 лет);

– по возможности социальное дистанцирование от больных людей;

– ношение масок в общественных местах, особенно если невозможно соблюдать дистанцию.

Общие правила профилактики применяются в детских учреждениях во время вспышек инфекции и к ним можно отнести:

– поощрение оставаться дома при наличии симптомов болезни;

– соблюдение правил кашлевого этикета;

– введение масочного режима;

– улучшение вентиляции в помещениях;

– привитие детям навыков гигиены (прежде всего мытья рук).

Ключевым элементом в предотвращении заражения является также общее повышение иммунитета. Правильное питание, включающее в себя достаточное количество овощей, фруктов, белков и здоровых жиров, способствует поддержанию иммунной системы на высоком уровне. В то же время важно поддерживать общий баланс организма через физическую активность и достаточный отдых для ребенка, что помогает его организму эффективнее противостоять вирусам и инфекциям.

Важнейшим для самозащиты и защиты всей семьи во время болезни является внимание к самочувствию ребенка и принятие своевременных мер в случае даже подозрения на коронавирус. Поэтому следует помнить о необходимости самоизоляции на время болезни, обильное теплое питье и прием противовирусных средств, которые помогли бы облегчить течение заболевания. Следует обратить внимание на препараты, предназначенные именно для детей, поскольку они менее вредны и имеют меньшее количество побочных эффектов.

Например, детский сироп "Флавовир" назначается врачами детям с младенческого возраста, поскольку создан на натуральных компонентах и не содержит компонентов, которые могли бы повредить малышам. Препарат защищает слизистые верхних дыхательных путей, а входящие в его состав флавоноиды помогают преодолевать инфекцию уже с первого дня, так как способствуют поддержанию уровня интерферонов на должном для противостояния болезни уровне. Таким образом, можно избежать как осложнений, так и распространения инфекции в заведении. А чем меньше ребенок болеет, тем меньше материала ему придется потом наверстывать в школе.