Почему вирусная инфекция приводит к 'потере' голоса у ребенка

Вирусные инфекции дыхательных путей являются наиболее распространенной причиной изменения голоса

У детей риск "потери" голоса во время острой респираторной вирусной инфекции значительно выше, чем у взрослых. Это обусловлено физиологией детского организма и тем, что респираторная вирусная инфекция чаще всего поражает верхние дыхательные пути. В результате голос становится тихим, осиплым, а дыхание – тяжелым и с отрывистыми звуками. Иногда такой симптом, как "потеря" голоса, задерживается надолго и может свидетельствовать о развитии осложнений.

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Особенности детской физиологии

Вирусная инфекция является причиной отека слизистой оболочки в носоглотке, а иногда также – в гортани и трахее. У детей дыхательные пути до 5-6-летнего возраста остаются очень узкими, а бронхолегочная система окончательно формируется лишь в подростковом возрасте.

Отек и слизь быстро перекрывают носовые проходы. В результате ребенок начинает дышать ртом, а слизистые оболочки носоглотки пересыхают, что ухудшает местный иммунитет.

Отек глотки и гортани задевает и голосовые связки. Голос ребенка становится тихим и хриплым, а вдобавок к этому часто появляется сухой кашель.

Причины хриплого голоса

Чаще всего осиплый голос вызывается разными видами вирусных инфекций или их осложнениями. Но следует учесть, что у маленьких детей голос может становиться хриплым по нескольким причинам:

- Вирусные инфекции. Осиплый голос чаще всего является следствием заболевания ОРВИ, в частности и COVID-19, гриппом и другими распространенными детскими вирусными инфекциями, особенно если они протекают в тяжелой форме.

- Аллергическая реакция. Отек гортани и соответствующую осиплость голоса иногда провоцирует аллергия. Это может быть как реакция на определенные аллергены, так и аллергия, которая возникла в ответ на прием определенных медикаментов во время ОРВИ.

- Инородное тело. Для маленьких детей предмет, который застрял в гортани – это не редкость. Когда у ребенка болит горло, он может пробовать сосать и грызть разные вещи, даже не заметив их глотание. Однако такую ситуацию нельзя исключать, если голос стал осиплым внезапно.

- Перенапряжение связок. Органы бронхолегочной системы и голосовые связки у детей очень нежные и чувствительные. Во время ОРВИ ребенок может часто и много плакать, кашлять и кричать. К таким ситуациям не стоит доводить, надо своевременно сбивать высокую температуру и давать ребенку успокоительные средства на основе растительных компонентов.

Какие вирусы вызывают осиплость?

Чаще всего причиной осиплости голоса у детей становятся такие респираторные вирусные инфекции:

- Парагрипп. Это респираторное заболевание поражает верхние дыхательные пути. Интоксикация во время заболевания на этот вирус выражена слабо, однако у детей закладывает нос, появляется боль, покраснение и першение в горле. Из-за воспалительных процессов развивается сильный кашель, который отражается и на состоянии связок.

- Грипп. Этот вирус вызывает сильную интоксикацию. И хотя насморк во время гриппа может быть не очень выражен, сухой кашель часто остается продолжительное время, надоедает ребенку и приводит к "потере" голоса.

- COVID-19. Большинство детей болеет COVID-19 бессимптомно, однако "Омикрон", который имеет тенденцию оседать в дыхательных путях выше, чем другие штаммы, может вызывать у детей так называемый ненастоящий круп. Круп проявляется тремя основными симптомами: осиплостью голоса, лающим кашлем, шумным дыханием с одышкой. Осиплость и изменение голоса нарастают в меру прогрессирования отека в гортани.

Как восстановить голос?

Итак, если ребенок начал "терять" голос, когда подхватил ОРВИ, это может свидетельствовать о развитии осложнений – острого ларингита, фарингита, ненастоящего крупа и т.п. Поэтому надо продолжать лечиться от вирусной инфекции и соблюдать рекомендации врача.

Чтобы облегчить состояние ребенка, следует учесть и такие простые рекомендации:

- слизистые оболочки не должны пересыхать, поэтому обязательно проводить влажную уборку и проветривать помещение, где находится ребенок;

- ребенку давать теплые напитки, которые облегчают его состояние. Это могут быть травяные чаи (с ромашки, мяты и чабреца) или такое домашнее средство, как теплое молоко с маслом и медом;

- желательно не давать ребенку в период ОРВИ пищи, которая раздражает горло. Это могут быть снеки (чипсы, сухарики), орехи и семечки;

- голосовой покой желателен в любом случае, ведь связки не должны перенапрягаться;

- чтобы не допустить осложнений, при первых признаках заболевания врач может посоветовать противовирусные препараты прямого действия, которые подавляют размножение вирусов, тем самым снижая вирусную нагрузку. Одним из таких средств для детей является Флавовир, сироп на основе флавоноидов, которые способны подавлять размножение ДНК- и РНК-вирусов, ОРВИ и гриппа. Флавовир защищает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, нормализуя показатели местного иммунитета. А это особенно важно для того, чтобы не допустить развития воспалительного процесса в носоглотке, который приведет к охриплости и "потере" голоса.

Свойство сиропа Флавовир состоит в том, что он способствует поддержке уровня интерферонов, достаточного для адекватного иммунного ответа организма на вирус. Это дает возможность применять средство на протяжении продолжительного времени в случае необходимости. Сироп имеет и антиоксидантную активность, то есть уменьшает интоксикацию и содействует восстановлению организма после перенесенной инфекции.