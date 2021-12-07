Ученые нашли причину пищевой аллергии у детей

Исследователи говорят, что у младенцев с большим разнообразием бактерий в стуле меньше вероятность аллергии на такие продукты, как яйца, молоко или арахис. По словам Кристин Джозеф, магистра здравоохранения, эпидемиолога системы здравоохранения Генри Форда в Детройте, это открытие может привести к новым подходам к предотвращению пищевой аллергии, опосредованной иммуноглобулином E (IgE-FA). Результаты когортного исследования опубликованы в Pediatr Allergy Immunol.

Пищевая аллергия может возникнуть, когда воздействие определенных продуктов питания активирует тучные клетки и базофилы. Аллергия может вызвать атопическую экзему в младенчестве, в более позднем возрасте – ринит и астму.

У здоровых младенцев пищевые белки взаимодействуют с антигенпрезентирующими клетками, но регуляторные Т-клетки подавляют иммунные ответы, предотвращая аллергию.

Связь между кишечными бактериями и аллергией сложна. По словам исследователей, олигосахариды в грудном молоке, которые вызывают выработку интерлейкина 10 и IgA, также стимулируют рост бифидобактерий и лактобацилл. Клостридии активируют высвобождение TGF-β, который помогает стимулировать Т-регуляторные клетки подавлять нежелательные иммунные реакции. Кишечные бактерии также помогают сбраживать сложные углеводы, генерируя короткоцепочечные жирные кислоты, которые влияют на функцию В-клеток и кишечного барьера.

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Предыдущие исследования выявили связь между составом кишечной микробиоты и пищевой чувствительностью. Они показали, что отсроченная колонизация бактерий в кишечнике может привести к нарушениям в развитии лимфоидных тканей, связанных с кишечником.

Чтобы лучше понять эту взаимосвязь, Джозеф и ее коллеги проанализировали данные программы исследования микробов, аллергии, астмы в когортном исследовании медико-санитарной среды округа Уэйн.

Ученые включили в исследование беременных женщин в возрасте от 21 до 45 лет, которые получали дородовую помощь в акушерских клиниках Генри Форда с сентября 2003 года по ноябрь 2007 года. Они собирали образцы крови младенцев во время 6- и 12-месячных посещений на дому. Во время 24-месячного визита в клинику они собрали аллерген-специфический сывороточный IgE, провели тесты на кожную аллергию и опросили родителей об истории болезни их детей, отказе от еды, желудочно-кишечных симптомах и реакциях на пищу. Исследователи собрали образцы стула в возрасте 1 и 6 месяцев.

Группа из двух сертифицированных аллергологов рассмотрела клинические данные и данные собеседований от рождения до возраста 3-5 лет, чтобы классифицировать младенцев как вероятно или маловероятно имеющих IgE-FA.

Из 447 детей, по которым имеется достаточно данных, у 44 был диагностирован IgE-FA. Из них 59% страдали аллергией на один продукт, 30% имели аллергию на два продукта питания и 11% – на три продукта. Наиболее распространенной была аллергия на яйца (у 73% детей, страдающих аллергией), арахис (59%) и молоко (20%).

Среди детей в возрасте 3-5 лет образцы стула тех, у кого была аллергия, показали значительно меньшее разнообразие кишечной микробиоты по сравнению с детьми, у которых не было аллергии, особенно на молоко и арахис.

Тестируя на наличие определенных бактерий у 6-месячных детей, исследователи обнаружили снижение численности 20 отдельных операционных таксономических единиц (OTU) у детей-аллергиков, в основном в отрядах Bacteroidales и Clostridiales. С другой стороны, у этих детей было больше бифидобактерий.

Открытие может привести к новым подходам в предотвращении пищевой аллергии, сказала Вивиан Эрнандес-Трухильо, доктор медицины, директор отдела аллергии и иммунологии детской больницы Никлауса в Майами.

По ее словам, пока нет достаточных доказательств, чтобы рекомендовать какое-либо лечение, такое как пробиотики, которое могло бы повлиять на микробиоту кишечника младенцев. Поэтому исследования необходимо продолжить, чтобы получить больше данных.

Эрнандес-Трухильо, цитируя Дополнение к рекомендациям по профилактике аллергии на арахис в США, сказала, что на данный момент лучшим подходом к предотвращению аллергии на арахис считается введение в раннем возрасте твердой пищи в целом и продуктов из арахиса в частности.