Плесень и невыносимая вонь: на Буковине пожаловались на состояние детской больницы. Видео

Черновчанка Роксана Миронок пожаловалась на условия в отделении педиатрии Детской клинической больницы Буковины. Женщина возмутилась, в какой антисанитарии лечат детей.

Видео и и комментарии о больнице молодая мама оставила в Facebook на странице СтопХам Буковина. Девушка высказала свое недовольство в адрес заведения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Хочется поделиться этим видео, которое было сделано на собственный телефон месяц назад. Это детская клиническая больница, отделение педиатрии. Я не понимаю, как персонал выдерживает работать в данных условиях. Плесень страшная, вонь на весь этот страшный коридор, если можно это назвать так. Почему мой сын и другие дети должны этим дышать? Когда дети с пневмонией сидят под дверью кабинета узи в течение часа в плесени?" – так прокомментировала девушка свой визит в Детскую клиническую больницу Буковины.

Женщина не понимает, как тут можно лечить детей. Источник: Скриншот

Также Роксолану возмутил, тот факт, что власть не делает ничего для людей. При поступлении в отделение необходимо принести мусорные пакеты потому, что их нет в больнице, и хлорку, чтобы было чем дезинфицировать пол.

Условия в детской больнице показали на видео. Источник: Скриншот

В комментариях под видео молодую маму поддержали другие пользователи, среди которых также присутствуют бывшие пациенты медучреждения.

Среди отзывов были такие: "Фильм ужасов", "А какие там тараканы", "Мы там лежали в 2017, после роддома – это было наше спасение! На самом деле, там замечательные врачи и красивый зеленый сад! Врач денег не брал. Мы подарили несколько полотенец", "Правильно говорила одна молодая черновчанка, которая родила своего третьего ребенка дома – "В наших больницах не хочется рожать, в них хочется болеть".

Пост Роксоланы Мироник с отзывом о Детской клинической больнице Буковины. Источник: Скниншот

Правда, среди подписчиков страницы нашлись и те, кто стал на защиту больницы. Одна из пациенток сообщила, что они проходили лечение в этом заведении в 2017 году и остались довольны уровнем професионализма врачей и никто ничего не требовал взамен.

Большинство согласлилось с женщиной. Источник: Скриншот

Жители Буковины возмутились условиями. Источник: Скриншот

Пользователи соцсети возмутились действиями властей. Источник: Скриншот

Условия в детской больнице показали на видео. Источник: Скриншот

Как сообщил OBOZREVATEL ранее, в США врачи пересадили почку не тому пациенту, больница проводит расследование.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!