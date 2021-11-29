Почему есть яйца опасно: ученые обнаружили связь с преждевременной смертью

Многие люди, особенно среди занимающихся спортом, считают яйца безопасной альтернативой белку из обработанного мяса. Однако ученые придерживаются другого мнения и предостерегают, что чрезмерное употребление этого продукта может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и даже смерти.

Об этом пишет издание Fourals. В статье отмечается, что риски для здоровья связаны с яичным желтком, имеющим очень высокое содержание холестерина.

Издание ссылается на исследование, проведенное специалистами из американского Северо-Западного университета. Оно показало, что последствия чрезмерного употребления яиц могут быть весьма разрушительными для организма человека.

Исследователи подробно изучили данные о здоровье более 29 тысяч американцев, средний возраст которых составил 51,6 года. Выбор был сделан в пользу тех, кто раньше не имел сердечно-сосудистых заболеваний и сообщил обо всех своих вредных привычках, таких, например, как курение или употребление алкоголя.

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За ними наблюдали в течение 17,5 лет, подробно анализируя пищевые привычки.

За эти почти два десятка лет 5400 участников исследования столкнулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 6132 из них скончались естественной смертью.

В ходе работы ученые указали на пагубные последствия чрезмерного употребления яиц, особенно желтков. Так, употребление трех яиц в неделю может привести к закупорке сосудов, атеросклерозу и инсульту.

Особенно опасно употреблять большое количество яиц без физической активности в дополнение к курению и употреблению продуктов, насыщенных жирами. Это отрицательно влияет на сердечную мышцу.

По словам экспертов, прием 300 мг холестерина в день повышает уровень липопротеинов низкой плотности на 0,15 ммоль/л, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 3,2% и преждевременной смерти на 4,2%.

А каждая половина съеденного ежедневно яйца повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 1,1% и преждевременной смерти – на 1,93%.

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